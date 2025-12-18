Com US$ 100 e uma impressora 3D, ele criou um e-commerce de seis dígitos antes dos 20 anos

O norte-americano Michael Satterlee tinha menos de 15 anos quando começou a empreender com recursos limitados e uma ideia simples de criar produtos que resolvessem problemas reais, de forma acessível e rápida. No ensino médio, usou o Google Sites gratuito, conta na Amazon Handmade e uma impressora 3D barata para lançar seu primeiro e-commerce.

A fórmula deu certo. Em novembro de 2025, aos 18 anos, o jovem acumulou US$ 300 mil em vendas em um único mês. As informações foram retiradas de reportagem publicada pelo Business Insider.

Prototipagem rápida, baixo custo e foco em retorno

O primeiro negócio de Michael vendia um produto repelente de areia feito de álcool em gel com amido de milho. Sem capital para investir, utilizou uma estratégia de bootstrapping radical: criou um site gratuito, vendeu por meio da Amazon e reinvestiu todo o faturamento para lançar uma nova marca.

Esse modelo de reinvestimento direto foi a base de seu crescimento. O lucro da empresa inicial financiou sua segunda ideia, a “Solefully”, uma loja de acessórios para tamancos. Depois, fundou a “Cruise Cup”, que viria a ser seu grande acerto: uma marca com produtos virais, como o "tactical reload can holder", um suporte de latas que se tornou febre nas redes sociais.

"Você pode comprar uma impressora 3D por 100 dólares e um rolo de filamento por 20. E hoje existem softwares com inteligência artificial que criam o modelo para você só com base em um comando de texto", explicou.

Com esse modelo, o tempo entre a concepção da ideia e o produto final foi drasticamente reduzido. O suporte de lata, por exemplo, levou três dias para ser prototipado e uma semana para ser lançado no site.

Crescimento sustentável com recursos próprios

Hoje, a Cruise Cup opera com mais de 130 impressoras 3D em funcionamento contínuo e já ocupa um galpão comercial próximo à casa onde Michael cresceu. Ainda assim, ele segue comprometido com um crescimento sustentável e com controle de custos.

“A maioria dos custos iniciais de e-commerce pode ser zero. Você não precisa de anúncios no começo. O importante é criar conteúdo orgânico no Instagram e TikTok e gerar tráfego real sem queimar dinheiro”, explicou o empreendedor.

Além da automação com impressoras, seu próximo passo envolve a migração para produção industrial com moldes, com um investimento estimado entre US$ 20 mil e US$ 30 mil. A transição é estratégica: visa reduzir o custo por unidade e aumentar a escala, sem perder a margem.

“O produto final na minha mente é feito em aço inox. E com isso, consigo atender mais gente, com mais eficiência”, explica.

