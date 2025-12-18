Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Com US$ 100 e uma impressora 3D, ele criou um e-commerce de seis dígitos antes dos 20 anos

Michael Satterlee, de apenas 18 anos, transformou protótipos caseiros em um negócio lucrativo e escalável com mais de 130 impressoras em operação

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13h43.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

O norte-americano Michael Satterlee tinha menos de 15 anos quando começou a empreender com recursos limitados e uma ideia simples de criar produtos que resolvessem problemas reais, de forma acessível e rápida. No ensino médio, usou o Google Sites gratuito, conta na Amazon Handmade e uma impressora 3D barata para lançar seu primeiro e-commerce.

A fórmula deu certo. Em novembro de 2025, aos 18 anos, o jovem acumulou US$ 300 mil em vendas em um único mês. As informações foram retiradas de reportagem publicada pelo Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Prototipagem rápida, baixo custo e foco em retorno

O primeiro negócio de Michael vendia um produto repelente de areia feito de álcool em gel com amido de milho. Sem capital para investir, utilizou uma estratégia de bootstrapping radical: criou um site gratuito, vendeu por meio da Amazon e reinvestiu todo o faturamento para lançar uma nova marca.

Esse modelo de reinvestimento direto foi a base de seu crescimento. O lucro da empresa inicial financiou sua segunda ideia, a “Solefully”, uma loja de acessórios para tamancos. Depois, fundou a “Cruise Cup”, que viria a ser seu grande acerto: uma marca com produtos virais, como o "tactical reload can holder", um suporte de latas que se tornou febre nas redes sociais.

"Você pode comprar uma impressora 3D por 100 dólares e um rolo de filamento por 20. E hoje existem softwares com inteligência artificial que criam o modelo para você só com base em um comando de texto", explicou.

Com esse modelo, o tempo entre a concepção da ideia e o produto final foi drasticamente reduzido. O suporte de lata, por exemplo, levou três dias para ser prototipado e uma semana para ser lançado no site.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Crescimento sustentável com recursos próprios

Hoje, a Cruise Cup opera com mais de 130 impressoras 3D em funcionamento contínuo e já ocupa um galpão comercial próximo à casa onde Michael cresceu. Ainda assim, ele segue comprometido com um crescimento sustentável e com controle de custos.

“A maioria dos custos iniciais de e-commerce pode ser zero. Você não precisa de anúncios no começo. O importante é criar conteúdo orgânico no Instagram e TikTok e gerar tráfego real sem queimar dinheiro”, explicou o empreendedor.

Além da automação com impressoras, seu próximo passo envolve a migração para produção industrial com moldes, com um investimento estimado entre US$ 20 mil e US$ 30 mil. A transição é estratégica: visa reduzir o custo por unidade e aumentar a escala, sem perder a margem.

“O produto final na minha mente é feito em aço inox. E com isso, consigo atender mais gente, com mais eficiência”, explica.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing FinançasEmpreendedorismo

Mais de Negócios

Melhores dos Negócios Internacionais se consagra como o ‘Oscar da exportação brasileira’

Ex-Kavak, Mercado Livre e Creditas anunciam FIDC de R$ 50 milhões

Prefiro menos vendas do que 40% de calote, diz Flávio Augusto no Choque de Gestão

Bemobi leva novo padrão de pagamentos para serviços recorrentes

Mais na Exame

Brasil

'Gostaria que Haddad fosse candidato em 2026', diz Lula

Mundo

Líder da Itália pediu paciência para aprovar acordo UE-Mercosul, diz Lula

Mercados

Sem Midway Mall, Guararapes foca no principal, dizem analistas - ação sobe 8%

Pop

Tudo que se sabe até agora sobre a morte de Rob Reiner