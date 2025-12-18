Aos 13 anos, ele criou um sistema de IA e ganhou US$ 25 mil com um projeto que impacta 500 famílias

Aos 13 anos, enquanto a maioria dos adolescentes explorava a inteligência artificial para tarefas escolares ou diversão online, Kevin Tang decidiu usá-la para algo maior: proteger vidas. O jovem norte-americano criou o FallGuard, um dispositivo baseado em IA capaz de detectar quedas em tempo real, solução que já impacta centenas de famílias.

O projeto foi desenvolvido após uma tragédia familiar.

“Há alguns anos, minha avó infelizmente caiu na cozinha, e ninguém percebeu imediatamente”, contou Tang. “Quando a encontramos e ligamos para o 911, já era tarde demais. Ela ficou com danos cerebrais permanentes”, ele complementa.

A experiência o motivou a buscar uma solução acessível, confiável e baseada em tecnologia de ponta. Sua invenção venceu o Desafio de Jovens Cientistas da 3M em 2025, e o prêmio de US$ 25 mil foi usado para continuar aprimorando o projeto — que hoje já está disponível como aplicativo gratuito. As informações foram retiradas de reportagem do Business Insider.

IA aplicada à vida real, desde cedo

Kevin começou a desenvolver o FallGuard no verão de 2024. A tecnologia usa visão computacional e aprendizado de máquina para identificar, em tempo real, quando uma pessoa sofre uma queda, e enviar alertas automaticamente para os celulares de familiares ou cuidadores, via aplicativo.

O sistema foi construído com a biblioteca MediaPipe, desenvolvida pelo Google, e usa um algoritmo de duas etapas para identificar mudanças na postura e velocidade corporal. Isso permite diferenciar uma queda de um simples deitar, por exemplo.

“A grande vantagem é que o FallGuard não depende de operadora de celular, não gera taxas de mensagem e pode ser conectado a vários telefones ao mesmo tempo”, explicou Kevin.

Outro diferencial é a privacidade. Ao contrário de wearables e dispositivos que gravam vídeo, o FallGuard funciona com câmeras conectadas a um computador e não registra imagens, o que preserva a intimidade dos usuários.

Pensamento computacional com propósito

Aos olhos do público geral, pode parecer impressionante ver alguém tão jovem dominar inteligência artificial. Mas o que realmente se destaca é como Kevin usou esses conhecimentos para resolver um problema real, com impacto direto na vida de pessoas.

Durante o desafio promovido pela 3M, Kevin foi orientado por Mark Gilbertson, especialista em robótica e IA.

“Gostei do projeto dele desde o começo porque tinha uma conexão emocional com a vida real. Ele programou e desenvolveu tudo sozinho”, contou Gilbertson.

Desde então, o sistema despertou o interesse de mais de 500 famílias, inclusive de pessoas com dificuldades de comunicação.

“Um homem me disse que sua esposa cai com frequência, mas ele é surdo e não escuta. Ele me disse: ‘Essa invenção vai mudar nossas vidas’”, relembrou Kevin.

