Com Prioli, Longo e Karnal, evento Senior Experience espera 2 mil executivos em SP

Eventos de negócios e tecnologia têm ampliado espaço na agenda de executivos no Brasil, acompanhando a demanda por temas como inteligência artificial, gestão e liderança.

É nesse contexto que acontece a segunda edição do Senior Experience 2026, marcada para o dia 21 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento é organizado pela Senior Sistemas e reúne executivos, especialistas e empresas em torno de discussões sobre gestão e inovação.

A nova edição amplia o escopo em relação ao primeiro ano e deve reunir mais de 2 mil participantes, além de 70 palestrantes e mais de 50 horas de conteúdo. A programação inclui painéis sobre inteligência artificial, liderança, ESG, reforma tributária e gestão de pessoas.

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A participação conjunta de Gabriela Prioli e Leandro Karnal está entre os destaques do evento. Os dois já dividiram projetos e debates públicos em temas como direito, história, política e sociedade.

Além deles, o evento também terá Walter Longo, executivo com trajetória em grupos de comunicação e atuação em inovação, e nomes como Sandro Araujo, do Gartner, Pedro Henrique Grimaldi, da BlackRock, e Tatiani Tiemi, CEO do GPTW.

O evento também contará com a participação de Donald A. Thomas, astronauta e autor do livro Orbit of Discovery, que relata sua missão a bordo do ônibus espacial Discovery; será a segunda vez do palestrante no Brasil.

“O Senior Experience é mais que um evento. É uma plataforma de relacionamento, de construção de conhecimento e de produção de conteúdo, com casos práticos que impulsionam o crescimento dos negócios”, afirma José Krasucki, head de marketing corporativo da Senior Sistemas.

Para 2026, a organização prevê um evento com mais de 8 mil metros quadrados de área, incluindo uma feira de negócios com mais de 30 estandes. O espaço reúne empresas e soluções voltadas a setores como indústria, agronegócio, construção e logística.

O que esperar do evento

A programação será dividida em trilhas simultâneas, com foco em temas ligados ao dia a dia das empresas.

Entre os assuntos estão:

uso de inteligência artificial nas operações

gestão de pessoas e liderança

reforma tributária

modelos de gestão como OKRs (Objectives and Key Results, metas e resultados-chave)

governança e ESG

O evento também inclui experiências interativas e espaços de demonstração de produtos e serviços.

Expansão e público

Criado em 2025, o Senior Experience nasceu a partir da atuação da Senior Sistemas no desenvolvimento de softwares de gestão.

A segunda edição marca a ampliação do evento, tanto em público quanto em conteúdo. Além da presença física, a organização prevê alcance online.

O público é formado principalmente por executivos, conselheiros e gestores de médias e grandes empresas.

Feira de negócios e networking

Além das palestras, o evento conta com uma feira com expositores e áreas de demonstração.

A proposta é reunir empresas que oferecem soluções ligadas à gestão e tecnologia e facilitar o contato direto entre fornecedores e executivos.

Segundo a organização, mais de 40 marcas participam da edição, entre patrocinadores e parceiros.

Ingressos

Os ingressos são vendidos em sistema de lotes, com valores progressivos.

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