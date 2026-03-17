Com Prioli, Longo e Karnal, evento Senior Experience espera 2 mil executivos em SP

Gabriela Prioli, Walter Longo e Leandro Karnal: atrações da segunda edição do evento Senior Experience (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 17 de março de 2026 às 11h40.
Eventos de negócios e tecnologia têm ampliado espaço na agenda de executivos no Brasil, acompanhando a demanda por temas como inteligência artificial, gestão e liderança.
É nesse contexto que acontece a segunda edição do Senior Experience 2026, marcada para o dia 21 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento é organizado pela Senior Sistemas e reúne executivos, especialistas e empresas em torno de discussões sobre gestão e inovação.
A nova edição amplia o escopo em relação ao primeiro ano e deve reunir mais de 2 mil participantes, além de 70 palestrantes e mais de 50 horas de conteúdo. A programação inclui painéis sobre inteligência artificial, liderança, ESG, reforma tributária e gestão de pessoas.
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A participação conjunta de Gabriela Prioli e Leandro Karnal está entre os destaques do evento. Os dois já dividiram projetos e debates públicos em temas como direito, história, política e sociedade.
Além deles, o evento também terá Walter Longo, executivo com trajetória em grupos de comunicação e atuação em inovação, e nomes como Sandro Araujo, do Gartner, Pedro Henrique Grimaldi, da BlackRock, e Tatiani Tiemi, CEO do GPTW.
O evento também contará com a participação de Donald A. Thomas, astronauta e autor do livro Orbit of Discovery, que relata sua missão a bordo do ônibus espacial Discovery; será a segunda vez do palestrante no Brasil.
“O Senior Experience é mais que um evento. É uma plataforma de relacionamento, de construção de conhecimento e de produção de conteúdo, com casos práticos que impulsionam o crescimento dos negócios”, afirma José Krasucki, head de marketing corporativo da Senior Sistemas.
Para 2026, a organização prevê um evento com mais de 8 mil metros quadrados de área, incluindo uma feira de negócios com mais de 30 estandes. O espaço reúne empresas e soluções voltadas a setores como indústria, agronegócio, construção e logística.
A programação será dividida em trilhas simultâneas, com foco em temas ligados ao dia a dia das empresas.
Entre os assuntos estão:
uso de inteligência artificial nas operações
gestão de pessoas e liderança
reforma tributária
modelos de gestão como OKRs (Objectives and Key Results, metas e resultados-chave)
governança e ESG
O evento também inclui experiências interativas e espaços de demonstração de produtos e serviços.
Criado em 2025, o Senior Experience nasceu a partir da atuação da Senior Sistemas no desenvolvimento de softwares de gestão.
A segunda edição marca a ampliação do evento, tanto em público quanto em conteúdo. Além da presença física, a organização prevê alcance online.
O público é formado principalmente por executivos, conselheiros e gestores de médias e grandes empresas.
Além das palestras, o evento conta com uma feira com expositores e áreas de demonstração.
A proposta é reunir empresas que oferecem soluções ligadas à gestão e tecnologia e facilitar o contato direto entre fornecedores e executivos.
Segundo a organização, mais de 40 marcas participam da edição, entre patrocinadores e parceiros.
Os ingressos são vendidos em sistema de lotes, com valores progressivos.
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