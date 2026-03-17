Opinião: criar um podcast virou uma estratégia sólida de negócios

Por Cássio Pacheco*

Durante muito tempo, produzir conteúdo próprio era algo visto pelas empresas como uma extensão do marketing.

Uma ação importante para a presença da marca, especialmente no ambiente digital, mas ainda na periferia da estratégia.

Nos últimos anos, porém, essa lógica mudou.

O conteúdo deixou de pertencer só a comunicação e passou a ocupar um espaço central na construção de reputação, influência e dos novos negócios.

A mudança de paradigma no conteúdo corporativo

Esse movimento ganha força principalmente com o avanço do mercado.

De acordo com o levantamento PodPesquisa 2024/2025, da Associação Brasileira de Podcasters, o Brasil já soma cerca de 31,9 milhões de ouvintes do formato, consolidando o país como um dos maiores mercados consumidores da modalidade.

Outro levantamento, desta vez da Statista Consumer Insights, aponta que mais da metade dos brasileiros assistem a esses programas.

Este é um indicador claro de que esse formato de conteúdo online virou parte do hábito das pessoas, introduzido na rotina de consumo de informação e entretenimento.

O crescimento de opções e audiência também ajuda a explicar por que tantas empresas estão investindo em uma estratégia de conteúdo.

Mais do que um canal de divulgação, o podcast se tornou um espaço para a realização de conversas qualificadas. Isso é algo raro em um ambiente digital marcado por conteúdos imediatistas e superficiais.

O crescimento da audiência de podcasts no Brasil

Acompanhando o desenvolvimento do marketing digital e da comunicação nos últimos anos, sempre observei que as marcas mais fortes são aquelas que conseguem participar da conversa, ao invés de interrompê-la.

E as trocas gravadas fazem exatamente isso, pois cria um ambiente em que ideias, experiências e visões de mercado podem ser discutidas de forma mais profunda e autêntica.

Devido a esse cenário promissor, o mercado ganhou um novo patamar, deixando apenas de ser disponibilizado em áudio, ganhando também o recurso da imagem.

O chamado videocast ampliou o alcance e a força desse formato, levando plataformas como YouTube, LinkedIn e Spotify a impulsionar esse tipo de conteúdo.

De áudio a ecossistema: a ascensão do videocast

A expansão das conversas gerou diferentes formatos de distribuição com episódios completos, cortes curtos, insights para redes sociais e até novos conteúdos editoriais.

Na prática, uma única gravação pode se transformar em um ecossistema inteiro de comunicação. Outro impacto ainda mais interessante está no ambiente de negócios.

Quando executivos, empreendedores ou especialistas participam de uma conversa em um podcast de negócios, algo além do conteúdo acontece.

Em entrevistas que produzo com CEOs, empresários e líderes de mercado, tenho visto surgirem conexões, parcerias e oportunidades justamente desse espaço de troca.

Networking e autoridade no ambiente corporativo

Estes encontros criam um ambiente que mistura conteúdo, networking e posicionamento estratégico. Estes são três elementos fundamentais para quem quer construir relevância no cenário atual.

Avalio que essa transformação só favorece o ecossistema de mídia, pois durante décadas, as instituições e as empresas dependiam quase exclusivamente da imprensa e da publicidade para comunicar suas ideias.

Agora as instituições também podem construir seus próprios canais e comunidades.

Isso amplia a forma como as histórias são contadas - indo além do já conhecido formato do jornalismo.

O futuro das marcas como veículos de mídia

Empresas que entendem esse movimento percebem que conteúdo não é apenas marketing.

É relacionamento, posicionamento e geração de oportunidades. E, em muitos casos, torna-se um verdadeiro ativo estratégico. Por isso, acredito que estamos apenas no início dessa transformação.

Nos próximos anos, veremos cada vez mais organizações criando seus próprios programas, estúdios e plataformas de conteúdo.

No fim das contas, quem participa da conversa também ajuda a construir o mercado. E hoje, essa conversa começa muitas vezes com algo simples: um microfone ligado.

*Por Cássio Pacheco - publicitário, empreendedor e CMO do MultiStudios, hub de produção de conteúdo que conecta marcas, executivos, atletas e criadores por meio de estúdios e podcasts voltados para negócios, inovação e esporte.