Com nova distribuição, Heineken inaugura centro logístico no Rio Janeiro

O Grupo Heineken anuncia a inauguração de um Centro de Distribuição, no bairro Cordovil, Zona Norte do município do Rio de Janeiro, para ampliar a capacidade logística e abastecer da Baixada e capital fluminense, além da Costa Verde do Rio de Janeiro. A estrutura será composta, ainda, por um escritório de vendas e um ponto de apoio logístico.

Com o seu segundo Centro de Distribuição no Rio de Janeiro, o Grupo Heineken quer reforçar a importância do estado como uma região estratégica para o negócio, especialmente com marcas como Heineken e Amstel.

A partir de um novo acordo de distribuição com o Sistema Coca-Cola, anunciado em fevereiro de 2021, o Grupo Heineken passará a distribuir as duas marcas de origem holandesa por meio de seus próprios centros de distribuição e revendas exclusivas a partir desta quarta-feira, 1º de setembro.

O novo complexo de distribuição será o terceiro maior da empresa no Brasil, que conta com mais de 30 centros de distribuição em todas as regiões do país. O galpão possui uma área de aproximadamente 5.500m², com capacidade para armazenagem de 4,5 milhões de litros mensais.

Toda a operação contará com cerca de 277 colaboradores e será responsável pelo atendimento às cidades de Belford Roxo, Seropédica, Duque de Caxias, Japeri, Queimados, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti, além de regiões turísticas como Mangaratiba, Angra dos Reis, Itaguaí e Paraty. O Rio de Janeiro já conta com um Centro de Distribuição do Grupo Heineken em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade, que foi inaugurado em 2018 e conta com 118 colaboradores.

Mudança logística

Após a migração de modelo de distribuição, o Grupo Heineken inaugura dois novos Centros de Distribuição (Poços de Caldas - MG e Rio de Janeiro - RJ) e adiciona três novas revendas exclusivas à sua rede de distribuição, expandindo sua cobertura territorial e ampliando em mais de 20% a base de clientes atendidos, que passa a ser de mais de 1 milhão de clientes(mercados, lojas de conveniência, bares e restaurantes) no total.

Além disso, o Grupo Heineken e sua rede de revendas adicionam 25% novos caminhões à sua frota, totalizando mais de 2350 veículos.

Poços de Caldas

O Centro de Distribuição de Poços de Caldas existe desde 2017 e, com o incremento do volume absorvido das regiões de Varginha, São Lourenço, Lavras e Alfenas somado à mudança de modelo de distribuição, passou por uma adaptação, tendo em vista a necessidade de expansão da estrutura física, de pessoas e recursos, que resultou em um aumento de três vezes do seu antigo volume.

Ele será reinaugurado também nesta quarta-feira, 1º de setembro, e contará com 5.100m² de espaço, um volume de vendas de 1.400.000 Litros por mês e mais de 90 colaboradores diretos.

As principais regiões de atendimento são Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, São Lourenço, Lavras e Alfenas se estendendo ainda a mais de 100 cidades do sul de Minas Gerais.