Com foco em expansão, Lupo dá início a processo de IPO

A centenária marca de meias e cuecas Lupo deu o primeiro passo para abrir seu capital na bolsa de valores. A empresa protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, 17, o prospecto de pedido de IPO.

A marca está presente em 26 estados brasileiros em 481 franquias, uma loja própria e mais de 39 mil pontos de vendas. Também há 2020 mini lojas dentro do varejo multimarcas.

O faturamento atual da Lupo vem, em primeiro lugar, das meias, depois das cuecas e, em terceiro lugar, das lingeries femininas.

Em 2016, a empresa fez a aquisição das marcas Trifil e Scala. Esse movimento de compras pode voltar a se repetir depois da abertura de capital. Entre os objetivos pós-IPO estão as aquisições.

No texto do prospecto, a empresa afirma que "apesar de nossa posição relevante no setor de varejo de moda íntima no país, entendemos haver significativas oportunidades de expandir ainda mais nossos negócios e participação de mercado em nosso setor altamente fragmentado".

A Lupo lembra também que a aquisição da Trifil e Scala proporcionaram uma aumento de faturamento para o grupo de 34% em 2017.

Os outros objetivos a serem buscados com a abertura de capital são: aumentar a participação dos canais digitais, aumentar o crescimento da divisão Lupo Sport e investir no aumento do reconhecimento da marca.

Entre os pontos fortes que o grupo aponta para justificar a abertura de capital estão o potencial de crescimento por meio de sua plataforma "omnichanel". Em 2020, principalmente devido à pandemia, o e-commerce da marca apresentou um crescimento de vendas de aproximadamente 250% na comparação com 2019.

No prospecto enviado à CVM, a empresa afirma que há espaço para mais lojas.

"Acreditamos que nossa história centenária, junto com nossa experiência em lojas físicas e nossa abrangência nacional, pode contribuir para a abertura de lojas em novos centros comerciais em localizações estratégicas de maneira eficiente. Com o aumento do reconhecimento e o fortalecimento da nossa marca em todas as regiões do Brasil, visualizamos oportunidades de expansão regional em nosso modelo de negócio de franquias , tendo em vista que já possuímos franqueados em diversas regiões do Brasil, que consideramos embaixadores da cultura Lupo capazes de inaugurar e operar novas lojas. E como parte desse plano de expansão de novas lojas, já possuímos aproximadamente 270 cidades mapeadas com oportunidades para a Companhia".

Neste ano de 2021, as receitas com as plataformas digitais tiveram um aumento de 305% nos seis primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para a abertura de capital na B3, a CVM deve analisar o prospecto da Lupo e em breve autorizá-la. No entanto, não há previsão exata.