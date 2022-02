Com água de reúso, Opersan quer crescer 10% e faturar R$ 120 mi em 2022

Uma das principais empresas dedicadas a sistemas de tratamento de água e esgoto para empresas, o Grupo Opersan espera crescimento real de 10% e chegar a 120 milhões de reais de faturamento em 2022.

Conheça o BTG+ business, uma plataforma pensada para reduzir a burocracia e ajudar na solução das adversidades para PMEs

Por trás do otimismo estão alguns fatores. A começar pela adoção de pautas ligadas ao ESG, sigla em inglês para os compromissos ambientais, sociais e de governança, num número crescente de empresas brasileiras.

Em paralelo, a crise hídrica animou empresários com os investimentos em soluções para reaproveitar a água até então desperdiçada em processos produtivos.

Por fim, a entrada em vigor do Marco do Saneamento Básico, de 2020, despertou o interesse sobre o tema, diz Diogo Taranto, diretor de desenvolvimento de negócios no Grupo Opersan.

Na visão dele, a lei 14.026 que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, apesar de referir-se especificamente ao avanço de serviços de tratamento de água e efluentes no setor público, trará inúmeros benefícios para o setor privado, com reflexos positivos para economia, meio ambiente e sociedade. “O público terá que se ajustar e o privado não poderá permanecer à margem”, diz.

Tudo isso tem feito os empresários brasileiros encararem a gestão da água com mais seriedade. “Muitas indústrias ainda descartam efluentes de forma irregular. Contudo, a realidade imposta pela legislação e pressão social têm gerado repercussão positiva. Já vivemos um clima favorável para que o empresariado brasileiro abrace a gestão da água com a responsabilidade que a lei e boas práticas exigem”, diz Taranto.

A empresa investirá no mercado privado de saneamento cerca de 20 milhões de reais, entre construção, manutenção e fornecimento de sistemas de tratamento de águas, efluentes e reúso. “Existem projetos em nosso pipeline que podem dobrar esta quantia”, diz.

Fundado há mais de 30 anos, o Grupo Opersan fornece soluções ambientais para o tratamento de águas e efluentes, com cerca de 1.000 clientes ativos em todas as regiões do país e que já teve investimento do fundo Pátria, dedicado a infraestrutura.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.