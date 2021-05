Com 40 escritórios e R$ 3 bi de clientes, Wise encerra parceria com a XP

O mercado brasileiro de investimentos está passando por uma de suas principais transformações com a democratização do acesso à bolsa de valores. Nesta esteira, o negócio dos agentes autônomos cresce com força.

Como toda expansão exige a abertura de caminhos e oportunidades estratégicas para o negócio, a Wise Investimentos anuncia nesta quinta-feira o encerramento de seu relacionamento com a XP Investimentos e a ida do escritório para o ecossistema de investimentos do BTG Pactual.

Com mais de 150 assessores e sede em Criciúma (SC), a Wise tem hoje 40 escritórios espalhados pelo Brasil e ingressa a partir desta data em período de aviso prévio de 60 dias com a XP Investimentos.

O anúncio da Wise é o segundo desta semana de um escritório deixando a corretora. Na segunda, o escritório Acqua-Vero, de São Paulo, levou a carteira de 8,5 bilhões de reais de investimentos de clientes para o ecossistema do BTG Pactual.

O foco do escritório a partir de agora será na aceleração do projeto de novas filiais espalhadas pelo país com o objetivo de levar investimentos para cidades pequenas, muitas delas não alcançadas pelos grandes polos econômicos.

Entendendo o atual momento da empresa, a desconcentração do sistema financeiro, o interesse por novos produtos e novas oportunidade de investimentos, a tomada de decisão foi baseada em seguir por novos rumos com o business e metas para 2021.

Sobre Wise

“Nossa empresa foi construída a partir do sonho e vontade de transformar os diversos nichos do mercado de investimentos brasileiro”, disse Lucas Rocco, fundador da Wise.

A Wise Investimentos, desde 2009, almejou levar seu modelo de negócios para as regiões do Brasil, atendendo investidores de todos os portes. Um dos principais pilares da filosofia do escritório é e continuará sendo o de atendimento com assessoria personalizada e relacionamento humanizado com os clientes.