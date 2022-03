Cogna lucra R$ 65 milhões no 4º trimestre

A empresa de educação Cogna apresentou melhora operacional no quarto trimestre e obteve lucro líquido de 65 milhões de reais ante 4 bilhões de prejuízo no mesmo período do ano anterior, segundo balanço publicado na noite de quinta-feira.

Em base ajustada, a empresa teve prejuízo de 74,9 milhões de reais no trimestre, redução de 87,3% frente o resultado negativo de 589 milhões publicado na mesma etapa de 2020.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

O resultado da Cogna havia sido impactado no quarto trimestre de 2020 por um reconhecimento de perdas no valor recuperável de ativos (impairment). Além da ausência desse efeito, a empresa disse que a melhora de desempenho também deve-se a menores impactos não recorrentes, maior eficiência com redução de despesas corporativas e menor depreciação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente entre outubro e dezembro foi de 424 milhões de reais, revertendo resultado negativo de 100,5 milhões de reais um ano antes.

O grupo também registrou uma queda de 90,8% na provisão para inadimplência, que somou 64,6 milhões de reais no trimestre de outubro ao fim de dezembro.

O total de custo subiu 2,1% contido por quedas de 17,5% nos custos com serviços prestados, algo que incluiu redução de 17,2% na linha "professores, quadro técnico e serviços de terceiros". Enquanto isso, o custo com produtos vendidos avançou 33,2%.

A receita líquida da companhia caiu 5,6% no trimestre, para 1,6 bilhão de reais, enquanto as despesas operacionais recuaram 3,9%, a 318,4 milhões de reais.