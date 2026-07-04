Clube iFood já beneficia mais de 53 mil professores pelo programa do MEC

A parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e empresas privadas no âmbito do programa Mais Professores para o Brasil já alcança mais de 58 mil docentes, com mais de 53 mil adesões concentradas em um benefício específico de plataforma de delivery.

A iniciativa integra o eixo de valorização do magistério previsto no Decreto nº 12.358/2025, que estrutura ações de incentivo à docência e qualificação de professores da educação básica em todo o país.

De acordo com o MEC, o programa #TôComProf reúne mais de 45 empresas parceiras e busca ampliar descontos em categorias como alimentação, cultura, moradia, saúde, transporte e serviços financeiros, com acesso vinculado à Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

Adesão concentra benefícios em plataforma de delivery

Dentro do ecossistema de benefícios, o Clube iFood aparece como o produto com maior adesão entre os docentes participantes, com mais de 53 mil professores optando pela isenção total da assinatura, o que representa cerca de 92% de conversão dentro desse recorte, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME.

O programa também indica taxa de conversão de aproximadamente 91% nas adesões associadas ao #TôComProf, em linha com a concentração de uso do benefício digital entre os docentes cadastrados.

“O sucesso inicial do #TôComProf, com 58 mil adesões em tão pouco tempo, mostra que estamos atendendo a uma demanda efetiva de valorização do magistério”, afirmou o secretário-executivo do MEC, Rodolfo Cabral.

“Os números mostram que estamos no caminho certo. Quando oferecemos benefícios reais e acessíveis, os professores respondem”, disse Luana Ozemela, CSO e VP de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Como funciona o acesso via CNDB

O acesso aos benefícios do programa é condicionado à comprovação da condição de docente por meio da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento digital previsto no marco regulatório do Mais Professores para o Brasil.

Segundo o edital do MEC, a CNDB é o instrumento exclusivo para validação do professor junto às empresas parceiras, sem intermediação financeira do Ministério da Educação nas relações comerciais.

A adesão das empresas ocorre por chamamento público, com exigência mínima de 10% de desconto em produtos e serviços, além de regras de abrangência territorial, regularidade jurídica e prestação de contas semestral ao MEC.

O governo federal estima que cerca de 2,7 milhões de profissionais da educação básica possam ser alcançados pela política, que combina incentivos de formação, valorização e benefícios de consumo no cotidiano dos docentes.

O edital também estabelece que as empresas participantes não podem gerar vínculos trabalhistas ou financeiros com o MEC, sendo integralmente responsáveis pelas ofertas e relações de consumo com os professores beneficiados.