Claro Brasil tem resultado operacional 5% maior no 1º trimestre

A Claro Brasil, controlada pelo grupo mexicano América Móvil, teve um resultado operacional no primeiro trimestre cerca de 5% maior que no mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de cerca de 4 bilhões de reais ante 3,83 bilhões no mesmo período de 2020. A margem foi de 41%, avanço de 2,2 pontos percentuais sobre um ano antes.

A receita ficou praticamente em linha com o desempenho do primeiro trimestre de 2020, somando 9,83 bilhões de reais.

A empresa afirmou que terminou março com crescimento de 19,4% na base de linhas pós-pagas de telefonia móvel, adicionando 6,2 milhões de clientes.