Leilão tem ágio de 90% após 144 lances pelo CentroSul de Florianópolis

Vista área do CentroSul, em Florianópolis (Leo Sousa, PMF/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14h09.
Última atualização em 19 de setembro de 2026 às 14h16.
Foram 144 lances até uma diferença de apenas R$ 100 mil definir quem vai administrar pelos próximos 35 anos o principal centro de convenções de Florianópolis. A DMDL Ltda., de São Paulo, venceu o leilão do CentroSul, realizado na B3, com uma oferta de R$ 31,5 milhões, nesta sexta-feira (18/9).
O valor representa ágio de 90,91% sobre os R$ 16,5 milhões estabelecidos como lance mínimo. O Consórcio Floripa Eventos ficou em segundo lugar, com proposta de R$ 31,4 milhões.
Os dois concorrentes começaram a disputa exatamente no valor mínimo previsto no edital e foram aumentando sucessivamente as propostas até os R$ 100 mil que separaram vencedor e segundo colocado.
Embora oito grupos tenham procurado informações sobre a concessão durante o processo, apenas dois chegaram efetivamente à disputa na B3.
O lance vencedor, porém, representa apenas uma parte do tamanho financeiro do negócio. Além dos R$ 31,5 milhões da outorga inicial, a nova concessionária terá de realizar R$ 53,4 milhões em investimentos e pagar à Prefeitura uma outorga anual de R$ 250 mil, corrigida pelo IPCA.
Sem considerar a correção monetária, os pagamentos anuais representam outros R$ 8,75 milhões durante os 35 anos. Somados à oferta vencedora e aos investimentos obrigatórios, os compromissos financeiros previstos chegam a pelo menos R$ 93,65 milhões, antes dos custos de operação, manutenção e eventuais aportes adicionais.
A concessionária também terá de constituir uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), com capital social mínimo de R$ 7,8 milhões.
Fundada em 2002 e com sede em Barueri, na Grande São Paulo, a DMDL construiu sua trajetória no mercado de engenharia, montagem de estruturas e operação de grandes eventos.
A empresa já administra o Centro de Convenções de Teresina, no Piauí, em uma concessão de 20 anos. O complexo tem aproximadamente 14 mil metros quadrados e capacidade para receber até 10 mil pessoas.
A DMDL também esteve envolvida em uma das maiores estruturas temporárias de eventos montadas recentemente no país. Na COP30, em Belém, foi contratada para executar a infraestrutura e a operação da Blue Zone, espaço destinado às negociações oficiais da conferência climática das Nações Unidas, em um contrato de aproximadamente R$ 211,8 milhões.
No Sul do país, a companhia também venceu a licitação para planejamento, organização e operação do South Summit Brazil 2025, em Porto Alegre, com proposta de R$ 13,5 milhões.
Agora, o grupo assume um equipamento considerado estratégico para o turismo de negócios e eventos de Florianópolis.
O contrato prevê R$ 53,4 milhões em obras e melhorias nos seis primeiros anos. Cerca de R$ 43,4 milhões estarão concentrados na primeira etapa, incluindo modernização dos espaços internos, fachadas, estacionamento, arruamento, drenagem e uma nova estrutura para o CORE, da Polícia Civil.
Outros R$ 6,2 milhões estão previstos para uma nova passarela de pedestres, além de aproximadamente R$ 3,7 milhões destinados à implantação de uma área gastronômica.
Uma das principais mudanças deverá ocorrer na frente marítima do complexo. Uma área de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados de frente para o mar poderá receber operações de alimentação e bebidas, criando uma fonte adicional de receita mesmo nos períodos sem congressos ou feiras.
O projeto prevê ainda estacionamento térreo com pelo menos 350 vagas, mudanças nos acessos pela Avenida Gustavo Richard, obras de drenagem e melhorias de acessibilidade.
A expansão projetada, estimada entre 20% e 25%, deverá permitir ao CentroSul receber praticamente todos os principais formatos de eventos realizados no país e comportar até três eventos simultaneamente.
O tamanho desse mercado ficou evidente justamente na semana do leilão. Mais de 4 mil participantes de um congresso de medicina laboratorial passaram pelo CentroSul. Poucas semanas antes, o Startup Summit 2026 havia reunido cerca de 10 mil pessoas no complexo.
Atualmente, o CentroSul recebe cerca de 70 eventos e registra aproximadamente 105 dias de ocupação por ano. Segundo números apresentados durante o processo de concessão, a receita média é de aproximadamente R$ 88 mil por dia ocupado, equivalente a cerca de R$ 9,24 milhões por ano nesse recorte.
A DMDL não recebe imediatamente as chaves do complexo. O processo ainda passa pelas etapas administrativas previstas no edital, incluindo análise documental, pagamento da outorga e formalização do contrato.
A expectativa é que a nova concessionária assuma a operação em janeiro de 2027. A comercialização de eventos continuou durante o processo de concessão, e o CentroSul deverá ser transferido com datas já contratadas para os anos seguintes.