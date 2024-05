Cimed, Eurofarma e EMS: como as farmacêuticas estão ajudando o estado do Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul enfrenta a maior enchente registrada em sua história. Os temporais na região já deixaram, segundo o último balanço da Defesa Civil, 90 pessoas mortas. Ao todo, mais de 1,3 milhão de pessoas de 388 municípios foram afetadas.

A sociedade civil tem se organizado para fazer doações e voluntariado na região que teve o estado de calamidade pública decretado nos últimos dias. Empresas privadas de diversos setores também têm se unido para prestar socorro à população gaúcha — entre elas, as maiores indústrias farmacêuticas do país.

Empresas do setor que movimentou R$ 118,2 bilhões em 2023 estão adotando uma série de medidas, como doação de medicamentos para a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, adiantamento de pagamento de funcionários e redução de preço dos produtos aos consumidores.

Confira, a seguir, detalhes das iniciativas adotadas por empresas farmacêuticas em apoio ao estado do Rio Grande do Sul:

Cimed

A Cimed anunciou doação de R$ 1 milhão em medicamentos para o governo estadual, baixa nos pagamentos de compras na empresa feita por farmácias atingidas pelas enchentes, além da redução de preço dos produtos ao consumidor.

A empresa tem prestado assistência aos funcionários atingidos pelas enchentes e informou a reposição de toda a mercadoria perdida por aproximadamente mil clientes atingidos.

A empresa também doou cerca de 72 mil pacotes de lenços umedecidos que podem ser retirados gratuitamente pela população nas farmácias das redes São João e Panvel. No final de 2023, a companhia adquiriu a líder brasileira na categoria de lenços umedecidos.

Atendimento da demanda da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul para os próximos 60 dias com itens disponíveis no portfólio da companhia.

Eurofarma

A Eurofarma está mobilizada para oferecer toda a assistência necessária aos seus funcionários que residem nas regiões afetadas. A empresa não informou o número de colaboradores no Rio Grande do Sul.

Na frente de ajuda humanitária à população, a empresa firmou uma parceria com a Empresa Voar para toda a logística de envio das doações.

Milhões de unidades de bolsas de soro fisiológico foram doados pela farmacêutica para hospitais do estado via Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul.

Gigante dos genéricos, a companhia também informou que doou centenas de milhares de caixas de medicamentos em parceria com Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul.

E por meio da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a companhia de 52 anos vai distribuir gratuitamente milhares de cestas básicas para as regiões alagadas do estado.

EMS

O laboratório farmacêutico EMS está doando R$ 10 milhões em medicamentos para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Mais de 315 mil caixas de antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos, vitaminas, entre outros, fazem parte da estratégia da empresa chamada “Movimento Azul Solidário”. A meta é arrecadar 100 toneladas de alimentos e itens de higiene, engajando funcionários, parceiros e sociedade.

Como lance inicial, a EMS comprou e doou 25 toneladas de donativos à campanha e, neste momento, já alcançou 55 toneladas em doações em dinheiro, que representam 3.337 cestas básicas.

A farmacêutica também está destinando 100 mil litros de água potável e colocou em execução um programa para amparar os seus funcionários que trabalham na região, que inclui a antecipação de 100% do Programa de Participação nos Resultados e 50% do 13º salário.

Os colaboradores da empresa que atuam na região, como os representantes médicos, e que tiverem condições seguras de chegar aos hospitais e aos principais mutirões de saúde, entregarão amostras grátis aos médicos que estão atuando nesses locais de emergência, tendo capacidade de distribuir até 200 mil unidades de medicamentos no mês de maio.

*A matéria está aberta para iniciativas de outras farmacêuticas no Rio Grande do Sul