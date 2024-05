O parque aquático que se uniu ao Felipe Neto para dar água potável às vítimas das enchentes no RS

No meio do desastre climático que assola o Rio Grande do Sul e que já causou 90 mortes, além de quase duas centenas de desaparecidos, sobra água lamacenta e falta água potável.

Em Porto Alegre, onde o Guaíba reluta em descer de seus 5m25cm, já provocando a maior enchente da história da cidade, das seis estações de tratamento de água, só duas estão funcionando na tarde desta terça-feira, 7. São mais de 60 bairros desabastecidos. A crise fez o prefeito Sebastião Melo recomendar que, quem pudesse, que saísse da cidade.

A falta de água potável se estende para outras cidades da região metropolitana, muitas delas com a enchente já passando dois pavimentos de prédios, como é o caso de Canoas. Quem mora em andares mais altos está isolado. Alguns relutam em sair por medo de que seus bens sejam saqueados, mas também para eles faltam água e comida.

No meio de um cenário dicotômico, em que falta água boa de um lado e sobra água ruim, a sociedade civil e empresas privadas começaram a se mobilizar para doar, na medida do possível, o líquido essencial à vida para as pessoas que precisam.

Nas redes sociais, um dos movimentos que mais chamou a atenção vem de um parque aquático do Litoral Norte gaúcho. O Acqua Lokos, parque criado há 27 anos em Capão da Canoa, disponibilizou todo seu sistema de tratamento de água para atender as cidades da região metropolitana que estão com escassez da bebida.

“Temos dentro do Acqua Lokos uma estação de tratamento de água, semelhante às públicas”, diz Fabiano da Silva Brogni, diretor do parque aquático. “Fazemos a água potável que atende nosso hotel, nosso parque e nossos hóspedes. Mas, em função de tudo que está acontecendo, abrimos a estação para todos que precisarem de água potável”.

Os trabalhos começaram no domingo, e até agora, cerca de 200.000 litros de água potável já foram entregues gratuitamente pelo Acqua Lokos. O movimento chamou a atenção de influenciadores como Felipe Neto, que usou suas redes sociais para falar que estava levando caminhões-pipa para o parque, para ajudar no transporte da bebida até as cidades atingidas.

Brogni não tem perspectiva de terminar os trabalhos.

“Estamos atendendo toda demanda que podemos. Se precisarmos trabalhar 24 horas por dia produzindo água potável, faremos isso”, afirma.

Para organizar as entregas nos caminhões, o Acqua Lokos criou um número específico que faz o agendamento para retirada de água. E segue recebendo novas demandas, que quer atender, seja para pessoas, para hospitais ou entidades que estão querendo contribuir.

No meio do caos, fábrica também produz água

O Acqua Lokos não é o único caso de empresa que está trabalhando para fornecer água potável aos gaúchos. A Fruki Bebidas, fabricante de refrigerantes de Lajeado, é dona da Água da Pedra, uma das marcas mais conhecidas de água no Rio Grande do Sul.

Desde o início da crise, a empresa já doou 4 milhões de litros de água mineral e potável. Mas um problema está no cerne da empresa para que ela continue doando: a matriz da indústria está no epicentro das enchentes no Estado.

A fábrica não chegou a ser atingida pelas águas do Rio Taquari, mas parte significativa dos funcionários não consegue se deslocar e alguns tiveram suas casas completamente inundadas. Com isso, e visando o atendimento emergencial da população, o envase está concentrado em água mineral e água potável 24 horas por dia.

“A Fruki segue abastecendo caminhões pipa direcionados à hidratação das localidades atingidas, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, por meio da Defesa Civil. Já são mais de 4 milhões de litros de água doados até o momento, sendo mais de 130 caminhões pipa e outras 75 mil unidades engarrafadas de água. A empresa continuará atendendo à população gaúcha conforme as condições internas e externas permitirem”, disse em nota.

Como doar

Para quem não tem condições de doar seu tempo e conhecimento, existe a opção de ser um doador financeiro, e a população do Rio Grande do Sul está precisando de todos os tipos de doação para passar pela pior enchente da sua história, veja como ajudar o Rio Grande do Sul a seguir.