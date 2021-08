Cielo vende subsidiária Multidisplay para Bemobi por até R$ 185 milhões

A Cielo fechou a venda da subsidiária Multidisplay para a Bemobi pelo total de até 185 milhões de reais, segundo fato relevante da empresa de meios de pagamentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira.

Do montante total, 125 milhões de reais referem-se a uma parcela fixa a ser paga na data de fechamento do negócios e 60 milhões de reais a uma parcela variável sujeita a determinadas premissas após o encerramento da operação.

A venda da Multidisplay "faz parte da estratégia de crescente concentração da companhia em suas competências centrais", afirmou a Cielo.

No resultado do 2º trimestre, a maior empresa de pagamentos do país passou de prejuízo para lucro, com a recuperação da atividade brasileiro aliviando parcialmente a pressão sobre as margens da Cielo, acossada pela concorrência crescente.

A empresa teve lucro líquido de 221,5 milhões de reais no período, ante prejuízo de 58,9 milhões um ano antes. No resultado atribuível à Cielo, o lucro somou 180,4 milhões de reais, ante prejuízo de 75,2 milhões em igual etapa de 2020.