Com mais de R$ 180 milhões, Cicopal abre fábrica e avança no Sudeste

A Cicopal escolheu Minas Gerais para dar um novo passo em sua expansão nacional. A empresa inaugurou em fevereiro uma fábrica em Patrocínio, no interior do estado, marcando sua entrada no Sudeste.

Uma das quatro maiores do Brasil no mercado de salgadinhos e batata palha, a companhia investiu mais de R$ 180 milhões na nova unidade. O objetivo é ampliar a produção e fortalecer sua logística em um dos principais centros consumidores do país.

A partir da nova operação, a Cicopal pretende expandir a distribuição em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, além de fortalecer a presença no Espírito Santo. O plano estratégico prevê ainda a entrada no estado de São Paulo em 2028, com o início da construção de uma nova fábrica.

Para o CEO da Cicopal, Victor Cardoso, o investimento representa um passo decisivo na trajetória da empresa. “Somente nessa primeira etapa já foram investidos mais de R$ 180 milhões e temos planos de chegar a R$ 250 milhões com a segunda fase de implantação de novas linhas”, afirma. “Essa planta confirma nosso compromisso em entregar qualidade e eficiência com as melhores tecnologias do mercado e marca a entrada da Cicopal no Sudeste.”

Alta no setor

O movimento acontece em um setor que segue em expansão. Segundo dados da consultoria Euromonitor, o mercado global de snacks movimentou US$ 679 bilhões em vendas no varejo em 2024, alta de 2,4% em relação ao ano anterior.

Dentro desse universo, os salgadinhos continuam liderando a categoria, com cerca de 35% de participação. A consultoria também aponta que a inovação tem impulsionado a convergência entre diferentes verticais da indústria alimentícia.

Tecnologia e eficiência produtiva

A escolha de Minas Gerais foi estratégica. Além de ser o segundo estado mais populoso do país, com cerca de 21 milhões de habitantes, a região de Patrocínio reúne fornecedores de batata — principal matéria-prima utilizada pela companhia — e oferece uma posição logística privilegiada para distribuição.

A nova unidade ocupa uma área construída de 30 mil metros quadrados em um terreno total de 430 mil metros quadrados. Na fábrica serão produzidas batatas chips, batata palha e salgadinhos de milho. Até o final do primeiro semestre, a empresa também pretende iniciar a produção de uma nova linha de tortilhas.

A planta conta com linhas automatizadas e equipamentos nacionais e importados, projetados para padronizar processos e aumentar a eficiência produtiva. Entre os diferenciais tecnológicos está uma nova linha de processamento de batatas que utiliza entre 60% e 65% menos água em comparação com métodos convencionais do mercado.

A redução contribui para diminuir o consumo de recursos naturais e a necessidade de tratamento de efluentes. “Essa tecnologia nos permite ainda diminuir o gasto de energia associado ao tratamento dos efluentes”, diz Cardoso.

Desenvolvimento regional

Além de ampliar a capacidade produtiva da empresa, o projeto também deve impulsionar a economia local. A primeira fase de implantação da fábrica prevê a geração de mais de 250 empregos diretos, além de oportunidades indiretas em serviços, logística e cadeia de fornecedores.

Segundo o CEO, a companhia também mantém iniciativas de capacitação e desenvolvimento profissional voltadas aos colaboradores da unidade. “Sempre que instalamos uma nova unidade fabril, a região acaba se desenvolvendo junto. Além dos empregos diretos, precisamos de parceiros e fornecedores locais para apoiar a operação”, afirma.

A expectativa da Cicopal é de que a nova unidade comece a impactar os resultados da empresa já a partir de 2026. A operação em Minas Gerais deve acrescentar cerca de 10 pontos percentuais ao orçamento anual de receita da companhia. “Até 2030, queremos ser a maior indústria brasileira de snacks”, afirma Cardoso.