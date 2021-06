CIAB FEBRABAN 2021: líderes e keynotes debatem o mundo pós-pandemia

Conectividade, sustentabilidade e resiliência são palavras-chaves para a retomada pós-pandemia. A partir dessa visão, grandes nomes das áreas financeira e de tecnologia se reúnem virtualmente, de 22 a 25 de junho, no Ciab Febraban 2021.

Em sua 31ª edição, o tradicional evento será transmitido pela noomis, plataforma criada pelo Ciab Febraban com reportagens, blogs, vídeos e podcasts para pessoas e empresas interessadas em acompanhar a evolução tecnológica do setor financeiro.

Neste ano, o evento terá a participação de 110 palestrantes e moderadores em encontros apresentados no formato digital e com acesso 100% gratuito.

Programação

A série de painéis idealizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) representa o papel essencial que o setor, acostumado a inovar todos os dias, tem nesse momento de superação em meio a uma crise sanitária mundial.

Em pauta, estão novas ferramentas como o Pix, a implementação do sistema de Open Banking, o futuro dos meios de pagamento e debates sobre responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG), o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a chegada do 5G e o uso de inteligência artificial a serviço do cliente, além de outros tópicos separados em oito trilhas temáticas.

Keynotes internacionais

Entre os convidados, há especialistas, comunicadores, empreendedores, CEOs dos maiores bancos do Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e palestrantes internacionais. O primeiro dia contará com Fausto de Andrade Ribeiro (presidente do Banco do Brasil), Milton Maluhy Filho (presidente do Itaú Unibanco), Octavio de Lazari Junior (diretor-presidente do Bradesco), Pedro Duarte Guimarães (presidente da Caixa), Roberto Sallouti (CEO do BTG Pactual) e Sergio Rial (presidente executivo do Santander Brasil). Eles discutem os aprendizados que a pandemia trouxe e fazem projeções para uma retomada sustentável.

Entre os keynotes internacionais, os destaques ficam por conta do escritor e empreendedor em série Scott Galloway, professor de marketing na Stern School of Business da NYU, que fala das novas tendências de comportamento no cotidiano pós-pandêmico.

Don Tapscott, executive chairman do Blockchain Research Institute e CEO do The Tapscott Group, defende a adoção do blockchain, modelo de sistema descentralizado, por diversas esferas do mundo corporativo.

Já o economista canadense Mark Carney, vice chair da Brookfield Asset Management e head de ESG e Investimentos de Impacto, participa do painel sobre investimento em energia renovável e como o capital privado atua na corrida pelo carbono neutro.

O Ciab Febraban 2021 é voltado tanto para profissionais do setor financeiro como para todos aqueles que se interessam por inovação e querem ficar por dentro de todas as novidades.

Para acompanhar o evento, é só se cadastrar na plataforma noomis. O evento acontece de 22 a 25 de junho, das 9h às 18h, e trará, além de debates, acesso virtual a estandes com as principais novidades de grandes marcas parceiras.