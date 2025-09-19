O segredo que diferencia os líderes mais influentes daqueles medianos está em uma única palavra

Nem sempre um bom cargo, uma equipe de alta performance e um currículo robusto são garantias de sucesso para profissionais que estão em cadeiras de liderança. Cada vez mais uma resposta é buscada para a pergunta do porque, mesmo no auge da carreira, esses gestores ainda sentem que falta algo.

A resposta, para muitos, está na falta de uma única ação, que pode transformar a maneira que muitos líderes gerenciam suas tarefas e equipes. As informações foram retiradas de Inc.

Congruência é a palavra que define boas lideranças

Segundo o especialista Marcel Schwantes, coach executivo e autor, os líderes mais influentes compartilham uma característica em comum de viver e liderar com congruência.

Isso significa que eles são os mesmos em qualquer ambiente que frequentam, sem mudar de personalidade, ceder à pressão por performance e, claro, mantendo a coerência entre discurso e atitude.

Essa integridade, diz Schwantes, não apenas inspira confiança nas equipes como também fortalece a própria tomada de decisão do líder.

Em tempos de transformações aceleradas e pressões constantes, líderes congruentes conseguem navegar com mais clareza, autenticidade e foco. E isso não se conquista com títulos, mas com autoconhecimento e coragem para sustentar uma liderança alinhada com quem se é de verdade.

Quando o sucesso externo não basta

O alerta vem de executivos experientes que relatam uma sensação crescente de desconexão. Mesmo em posições de alto comando, com negócios prosperando, muitos revelam estar esgotados por decisões que parecem certas, mas não são interpretadas assim pelos funcionários.

A congruência, nesse contexto, é definida como a total sintonia entre o mundo interior do líder (valores, emoções, propósito) e seu mundo exterior (ações, decisões, postura profissional). Quando essa sintonia falha, surgem sintomas como esgotamento, autossabotagem e desconexão com o trabalho.

O impacto direto na carreira

Para quem está em início de jornada profissional ou em transição para cargos de liderança, entender o poder da congruência é essencial. Essa habilidade pode ser o que diferencia um líder técnico de um líder transformador, capaz de inspirar, construir confiança e criar impacto duradouro nas equipes.

A congruência é, portanto, uma vantagem competitiva. É ela que transforma um profissional em referência, um gestor em exemplo, e um líder em alguém que realmente marca sua presença por onde passa.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

