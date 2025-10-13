Com aviões voando no teto e raio-x cenográfico, Patties estreia loja inusitada em Guarulhos

Lojas de fast food em aeroportos costumam seguir um padrão: fila, pressa e comida esquecível.

Mas a Patties, rede de hambúrgueres criada em São Paulo, decidiu fazer diferente na sua chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil.

A nova unidade, recém-inaugurada no Terminal 2, aposta em uma proposta imersiva que transforma o ponto de venda em uma simulação de embarque — com aviões em miniatura sobrevoando o salão, raio-x cenográfico para entrega de pedidos e até uniformes de comissário para os funcionários.

Instalada na área de embarque doméstico, depois do duty free, a loja funciona das 6h às 23h e foi desenhada pelo escritório Ohtake, com foco em criar uma experiência visual que brinque com a ansiedade do passageiro antes do voo.

Até o mascote da marca, Rick, virou piloto de avião.

Já os sacos de pedidos simulam malas de viagem, em uma collab com a AllBags que ainda vai render sorteios e ações promocionais ao longo do ano.

O projeto é a maior virada estética da marca desde a sua fundação, em 2019. Conhecida pela comunicação debochada e pelo sucesso no delivery, a Patties assume com a nova loja um lugar de destaque em um dos espaços comerciais mais disputados do Brasil.

“A gente não queria abrir só mais uma loja em aeroporto, sabe? A ideia sempre foi criar uma experiência que fizesse o passageiro esquecer que está esperando um voo. A gente acredita que fast food não precisa ser só rápido, pode ser divertido, memorável e colecionável também”, afirma Henrique Azeredo, fundador da marca.

Segundo uma pesquisa da consultoria PwC, 73% dos consumidores consideram a experiência do cliente um fator fundamental em suas decisões de compra, mostrando que o foco na jornada do consumidor é central para a competitividade das marcas.

Como será a nova loja da Patties

Para funcionar em um ambiente com fluxo intenso e horários variados, a unidade GRU tem cardápio exclusivo de café da manhã, com itens que não existem em outras lojas da rede.

Das 6h às 11h, o cliente encontra espresso, cappuccino, misto quente, queijo quente e o Eggie — lanche com ovo, hash brown e bacon. A partir de novembro, entram também cookies inéditos nos sabores chocolate com confeitos e baunilha com gotas de chocolate.

A ambientação se completa com totens de autoatendimento que imitam monitores de check-in, telas de menu com moldura de janela de avião e uma área interna que simula uma cabine, com janelas virtuais exibindo paisagens como o Monte Fuji, Coliseu e o Cristo Redentor.

Quem preferir pode sentar em um espaço com vista direta para a pista de pousos e decolagens.

Uma loja para testar os limites da marca

Desde a fundação, a Patties foge de padrões de escala.

Azeredo sempre defendeu um modelo mais artesanal — com fornecedores pequenos, produção própria de carne e batata cortada na loja.

O próprio fundador já disse que não tem pressa de crescer: prefere fazer lanches temáticos com o Chaves ou Bob Esponja a abrir mais 15 lojas.

Por isso, a entrada em Guarulhos representa uma mudança de tom — tanto em visibilidade quanto em operação. É o primeiro passo em um ambiente de alto custo fixo e altíssima rotatividade, onde o erro operacional custa caro.

A ideia de experiência sempre esteve no DNA da marca — desde a loja original no Brooklin, que começou com 40.000 reais e virou febre entre os fãs de smash burgers.

A unidade em Guarulhos coloca a Patties diante de um público global, diverso e mais exigente em termos de conveniência e consistência.