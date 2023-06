O casal dos cookies

O período de quarentena serviu como prova de fogo para os casais. Muita gente nunca havia ficado tanto tempo lado a lado e, por isso, em meio às diferenças pessoais, houve quem tenha dado um basta na relação. O desafio da convivência foi ainda mais agudo para quem decidiu empreender ao lado da pessoa amada na pandemia.

O paulistano Gabriel Dias e o paranaense Gabriel Rodrigues que o digam. Juntos há oito anos, o casal aproveitou a quarentena para fazer cookies caseiros. No início da pandemia, a exposição das guloseimas nas redes sociais levou Dias e Rodrigues a considerar ganhar dinheiro com o que até então era um hobby. Os dois nunca haviam tido negócios. O capital inicial, de 50.000 reais, foi em cursos de gastronomia e equipamentos de pães e cookies.

No início do negócio, o ritmo era de tentativa e erro. “Morávamos juntos e estávamos trabalhando com algo novo”, diz Dias. “Por isso, era comum acordarmos já pensando em trabalho.” Em 2021, o casal abriu uma loja perto do Shopping Frei Caneca, no bairro da Bela Vista, um reduto da comunidade LGBTI+ na capital paulista. Ali, a demanda cresceu rápido. Em questão de meses, o negócio passou a ter quatro funcionários e um port­fólio com mais de 40 produtos entre cookies e pães. O mix mudava em questão de semanas. “Focamos a qualidade dos produtos e o atendimento na loja, mas a gestão aprendemos na prática”, diz Rodrigues.

A aposta em crescer rápido trouxe ao casal duas conse­quências ruins. Uma delas foi a estafa. Ambos passavam praticamente todos os dias montando cookies ou resolvendo os perrengues da loja. Além disso, o portfólio muito extenso dificultava os ganhos de escala. Alguns cookies levavam ingredientes exclusivos que, nos momentos de pouca demanda, acabavam indo para o lixo.

Com vida pessoal e profissional sobrecarregadas, o casal resolveu mudar tudo no negócio. Hoje o portfólio tem 23 itens, todos cookies — a fabricação de pães foi abandonada. Os dois dividiram os papéis: Dias fica com o financeiro; Rodrigues, com redes sociais e marketing. Ambos colocam a mão na massa na produção, mas hoje têm um funcionário dedicado à função. Para evitar o burnout, ambos criaram o hábito de tirar uma folga semanal juntos. “Ser empreendedor com uma equipe enxuta é desafiador”, diz Dias. “Precisa desligar, ver outras pessoas e ter novos assuntos.”

A nova filosofia de trabalho colaborou para resultados melhores para a Caritó. Em 2022, o negócio dobrou de tamanho, com receitas de 500.000 reais. O lucro finalmente chegou. A previsão para este ano é expandir 10%. Para isso, o casal quer abrir dark stores para crescer no delivery. “Queremos consolidar nossa operação”, diz Rodrigues.