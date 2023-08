China Unicom e China Telecom apresentam lucro no primeiro semestre

As empresas de telecomunicações chinesas China Unicom e China Telecom divulgaram seus relatórios de resultados do primeiro semestre, apresentando crescimento nas receitas e nos lucros.

Em 9 de agosto, a China Unicom divulgou seu relatório de resultados do meio do ano na Bolsa de Hong Kong. No primeiro semestre, a receita operacional chegou a 1.918,33 bilhão de yuans, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 54,4 bilhões de yuans, um aumento de 13,7%, marcando o sétimo ano consecutivo de crescimento de dois dígitos.

O conselho de administração da empresa propôs um dividendo em dinheiro de 0,796 yuans (incluindo impostos) por 10 ações, com um total proposto de cerca de 24,91 bilhões de yuans (incluindo impostos) em dividendos para os acionistas.

No dia anterior, a China Telecom também divulgou seu relatório semestral de 2023. O relatório mostrou que, no primeiro semestre, a receita operacional da China Telecom foi de 2.586,79 bilhões de yuans, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 201,53 bilhões de yuans, um aumento de 10,2%. O lucro básico por ação foi de 0,22 yuans, comparado a 0,2 yuans no mesmo período do ano anterior, com uma proposta de distribuir um dividendo de 0,1432 yuans (incluindo impostos) por ação a todos os acionistas.

Sobre a melhoria contínua da rentabilidade, a China Telecom explicou que a empresa fez pleno uso de tecnologias como IA e big data para impulsionar a transformação digital interna, alcançando certas reduções de custo e melhorias de eficiência.