China Investe US$ 11 bi para estimular demanda interna com troca de bens em 2025

Como parte de suas estratégias para impulsionar a demanda interna, o governo chinês anunciou, em 8 de janeiro, a ampliação da política das “duas novas” para 2025. A medida, que inclui a troca de bens de consumo usados por novos, visa estimular o consumo, promover a transformação verde e melhorar o bem-estar social, conforme declarou Zhao Chenxin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Para este ano, o Tesouro Central da China destinou RMB 81 bilhões à política, com foco na ampliação do escopo de subsídios e no fortalecimento das “quatro grandes ações”. Além disso, o plano prevê a criação de uma plataforma nacional para integração e automação de dados de subsídios, garantindo mais eficiência e segurança na execução dos pagamentos.

Foco no consumo sazonal e setores estratégicos

A primeira parcela dos fundos para 2025 foi liberada visando atender demandas de consumo específicas do Ano Novo Chinês e do Festival da Primavera. Setores como veículos, eletrodomésticos, bicicletas elétricas e produtos digitais, como smartphones, são os principais beneficiados.

Li Gang, diretor do Departamento de Operação de Mercado, afirmou que as diretrizes detalhadas de implementação serão divulgadas em breve, garantindo continuidade e alinhamento com os padrões estabelecidos em 2024. Zhao Chenxin destacou que áreas com melhores desempenhos regionais serão priorizadas, com processos de subsídio simplificados para facilitar a solicitação por consumidores.

Resultados e desafios de 2024

Em 2024, a política das “duas novas” apresentou bons resultados, mas enfrentou desafios, como desequilíbrios regionais e setoriais. Zhao reconheceu dificuldades enfrentadas por algumas regiões e prometeu ações específicas para resolver problemas, como a complexidade no processo de solicitação e a pressão financeira sobre empresas.

Medidas rigorosas serão adotadas para garantir que os fundos sejam usados exclusivamente nos objetivos da política, combatendo fraudes e práticas como preços inflados antes de descontos. A supervisão da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma será reforçada, assegurando a ordem no mercado.

A política de troca de bens usados por novos reflete o compromisso do governo chinês em equilibrar a recuperação econômica e promover o consumo sustentável.

Visão para o futuro

Com o fortalecimento das políticas em 2025, o governo espera impulsionar o consumo interno, modernizar a economia e atender às demandas de uma sociedade em constante transformação.