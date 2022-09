Charles III: o que o príncipe fazia antes de virar rei?

O novo rei britânico Charles III assume em primeiro dia como monarca nesta sexta-feira, 9, após morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. O que poucos sabem, porém, é que antes mesmo de assumir o trono, Charles já conduzia diversos negócios e agora terá de concilar a monarquia à liderança de ao menos duas empresas no Reino Unido.

Quais são os negócios do Rei Charles III?

De uma marca de perfumes inspirada nas jardins mantidos por ele em um castelo na Inglaterra a negócios hoteleiros na Escócia, Charles III é um verdadeiro empreendedor.

O primeiro empreendedimento, aberto em 2019, é uma pousada de luxo instalada na antiga residência de sua avó, a Rainha Elisabeth, na Escócia. O conjunto, que leva o nome de The Granary Lodge, fica no terreno do Castelo de Mey, na cidade de Caithness, com quartos custam em torno de 160 libras por noite, ou cerca de US$ 208. Já para visitação aos famosos jardins do Castelo de Mey, os preços partem de 13 libras.

As diárias no The Granary Lodge incluem cama e café da manhã luxuoso em uma instalação de dez quartos que costumava ser o antigo celeiro da família, um local anexo ao castelo em si. A decoração é repleta de fotografias e pinturas da família real, além de uma arquitetura típica do século XVII.

O empreendimento é adminstrado pela The Prince's Foundation, da qual Charles III é presidente, e todos os lucros são destinados à um fundo de caridade da família real desde 2019 para a preservação do local como destino turístico do país.

O Rei Charles III também é proprietário de uma marca de perfumes, a Highgroove Bouquet. A linha é inspirada no jardim homônino de Charles e a então rainha consorte Camilla Parker Bowles, em sua residência privada na Inglaterra. O item nasce da parceria do monarca com a Penhaligon's, uma das casas de fragrância mais famosas do mundo, e foi lançado em 2022.

O lucro das vendas também é destinado à Fundação filantrópica de Charles, a The Prince's Foundation.

