Novo rei Charles III se encontra com premiê Liz Truss e discursa pela 1ª vez

O novo rei britânico, Charles III, terá agenda intensa em seu primeiro dia completo como monarca nesta sexta-feira, 9, com encontros com o alto escalão britânico e seu primeiro pronunciamento à população. Após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II - que faleceu aos 96 anos -, Charles assume o trono ao ser o primeiro na linha de sucessão.

Dentre os compromissos desta sexta-feira, o novo rei terá uma audiência com a premiê britânica, a conservadora Liz Truss. A premiê foi, inclusive, a última pessoa a estar em um compromisso público com a rainha Elizabeth, dois dias antes de sua morte.

Truss tem menos de uma semana no cargo e encontrou a rainha exatamente para iniciar seu governo - ela venceu uma eleição interna do Partido Conservador e assumiu após a saída do então premiê, Boris Johnson.

Em discurso após a morte da rainha, Truss afirmou que Elizabeth II "foi a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída". "Nosso país cresceu e floresceu sob seu reinado. O Reino Unido é o grande país que é hoje por causa dela", disse a premiê, e pediu apoio ao novo rei Charles III.

Primeiro discurso de Charles III

Charles também faz nesta sexta-feira um aguardado primeiro pronunciamento televisionado à nação, quando deve lamentar a morte da mãe e estabelecer algumas prioridades para seu reinado. Em falas anteriores, Charles já afirmou que quer uma monarquia mais "enxuta", com menos membros da família real com funções de trabalho na Coroa.

É sabido também que o novo monarca tem desde a juventude amplo foco em pautas ambientais, um tema que pode aparecer em seu discurso - no ano passado, Charles esteve na COP 26, principal conferência do clima, e declarou que era preciso "fazer com que palavras virem ações concretas" no combate à crise climática.

Após a confirmação da morte de Elizabeth II, Charles divulgou na quinta-feira um breve comunicado inicial, mas ainda não fez uma fala. "Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada", disse a nota do novo rei (veja aqui o texto completo).

Na agenda de Charles para esta sexta-feira estão ainda encontros para planejar os funerais da rainha Elizabeth. O Reino Unido decretou 12 dias de luto oficial, e o funeral da rainha deve ocorrer daqui a cerca de dez dias (os detalhes ainda não foram divulgados).

Charles também deve viajar nos próximos dias para os outros territórios do Reino Unido - o reino é composto, além da Inglaterra, por País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

O papel do rei

No Reino Unido, o monarca é o chefe de Estado, com papel sobretudo simbólico, e o primeiro-ministro (que é o líder do partido com maioria no Parlamento) é o chefe de governo, que toma as decisões políticas do país ao lado de seu gabinete e do Parlamento eleito.

Além do Reino Unido, Charles será rei de outros 14 países que fazem parte dos reinos ainda existentes na Comunidade das Nações (a Commonwealth), grupo que inclui territórios que fizeram parte do antigo Império Britânico. Países como Austrália, Canadá e Nova Zelândia ainda têm o monarca britânico como chefe de Estado (veja aqui).

Charles é o rei mais velho a assumir o cargo no Reino Unido, aos 73 anos. Embora, ao longo de toda a vida, o herdeiro da Coroa britânica tenha sido preparado para ser rei - e sofrido pressões que geraram embates com a família -, a longevidade da mãe fez com que a chegada de Charles ao trono levasse décadas.

Embora já tenha se tornado rei, Charles III ainda levará algum tempo para ser coroado. A data da coroação ainda não foi divulgada, e costuma variar a depender dos preparativos e decisão dos próprios monarcas. A rainha Elizabeth II, por exemplo, assumiu as funções de rainha em 1952, mas só foi coroada em 1953.

