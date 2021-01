CEO da Volkswagen estreia no Twitter e provoca Elon Musk, da Tesla

O presidente global da montadora Volkswagen, Herbert Diess, fez sua estreia no Twitter no último dia 20 e já na primeira publicação provocou o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla.

Na publicação, Diess disse: Olá @Twitter! Estou aqui para causar impacto com @VWGroup, especialmente em questões políticas. E, claro, para obter algumas de suas participações de mercado, @elonmusk – afinal, nosso ID.3 e e-tron conquistaram os primeiros mercados na Europa. Ansioso por discussões produtivas!

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions!

