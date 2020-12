Carro mais vendido de 2020: após disputa acirrada, mercado já tem um líder

Em ano de pandemia, quando os emplacamentos de veículos chegaram a cair quase 90% no pico da crise, o mercado automotivo se reorganizou. A General Motors perdeu espaço, mas na reta final de 2020 a montadora colocou o pé no acelerador e agora o compacto Onix caminha para o quinto ano consecutivo de liderança das vendas.

No acumulado do ano até quarta-feira, 23, a versão hatch do Onix somava aproximadamente 113.000 unidades vendidas, ao passo que o Hyundai HB20 tinha cerca de 105.400 unidades emplacadas. Se somadas as vendas do Onix Plus, a liderança do modelo da Chevrolet é ainda mais esmagadora: foram mais de 73.400 emplacamentos do sedã até agora.

Em 2020, alguns modelos obtiveram destaque no mercado nacional, como o T-Cross, SUV da Volkswagen, e a picape Strada, que após 20 anos ganhou uma nova geração. No entanto, a GM conseguiu manter a liderança do compacto em um cenário altamente disputado.

Segundo levantamento da consultoria especializada Jato Dynamics, o ranking dos mais vendidos neste ano deve ter o Onix na liderança, seguido do HB20. O Ford Ka figura na terceira colocação; a Fiat Strada ganha o quarto lugar, se considerado o segmento de utilitários esportivos na conta. Do contrário, o Volkswagen Gol deve assumir o posto.

Onix Plus figura no quinto lugar entre os automóveis mais vendidos, seguido do Fiat Argo.

Já os SUVs T-Cross, da Volks, e Renegade e Compass, da Jeep, também devem entrar na lista dos 10 mais vendidos.