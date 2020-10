Fiat desbanca GM em setembro; mercado passa a ter dois líderes no ano

A Fiat liderou o mercado em setembro, de acordo com dados do Denatran. A picape Strada ultrapassou o compacto Onix por uma diferença apertada, de aproximadamente 200 emplacamentos, segundo o órgão. Já no acumulado do ano, houve empate técnico: General Motors e Volkswagen dividem a liderança, com cerca de 17,2% de participação cada uma.

Historicamente, o mercado brasileiro tem na liderança dos emplacamentos modelos compactos de entrada e, por esse motivo, o feito da Strada não é desprezível. Trata-se da única picape a liderar as vendas no país. A Fiat repete o feito de 2014, quando o modelo liderou o mercado por duas ocasiões, e mais uma vez no ano seguinte.

Já no acumulado do ano, a alemã Volkswagen divide a liderança com a GM, que por quase cinco anos consecutivos figurou na dianteira do mercado brasileiro.

A marca alemã vem registrando bom desempenho com o compacto Gol e também com o SUV T-Cross, que liderou o mercado total em julho deste ano.

No acumulado até setembro, a Fiat aparece em terceiro lugar em participação de mercado, com cerca de 15,7% dos emplacamentos, segundo o Denatran.

Hyundai vem logo em seguida, com 8,4% de market share, seguida da Ford, com 6,3%.

Nesta sexta-feira, 1º, a Fenabrave, associação que reúne as concessionárias, deve divulgar os dados compilados de setembro e do acumulado do ano.