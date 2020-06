Carrefour e Google lançam serviço de compras para assistentes de voz

O Carrefour e o Google anunciaram nesta terça-feira que estão lançando um serviço de compras por voz na França, como parte da ambição do varejista de acelerar sua expansão no e-commerce de alimentos.

O serviço funciona por meio do Google Assistant – um serviço de assistência de voz digital em smartphones e outros dispositivos – e faz parte de uma parceria estratégica entre as duas empresas iniciada em junho de 2018, informou o comunicado conjunto.

“Essa inovação, desenvolvida com o Google, acelerará ainda mais a trajetória do ecommerce no Carrefour”, disse Amelie Oudea-Castera, diretora-executiva de comércio eletrônico, dados e transformação digital do Carrefour.

O Carrefour está no meio de uma reformulação global para aumentar as vendas e os lucros e planeja investir 2,8 bilhões de euros em ecommerce até o final do ano, diante da concorrência da Amazon.

O objetivo é aumentar as vendas de comércio eletrônico de alimentos para 4,2 bilhões de euros até 2022, ante 1,3 bilhão de euros em 2019 e 1 bilhão em 2018.

O novo serviço permitirá que os usuários que associam sua conta do Google à conta do Carrefour adicionem itens a uma lista de compras dizendo palavras genéricas como manteiga ou leite ou nomes de produtos ou marcas. O Google Assistant, então, converterá a lista em um carrinho de compras no site do Carrefour.

Os itens específicos adicionados ao carrinho de compras pelo Google Assistant refletem as preferências do usuário, com a opção de excluir, modificar ou adicionar produtos.