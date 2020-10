BuzzFeed Brasil é comprado pela FLAGCX e Vivi Duarte assume a presidência

O BuzzFeed Brasil acaba de ser adquirido pelo grupo de comunicação com mais de 30 unidades de negócios FLAGCX, após a matriz americana do BuzzFeed ter anunciado a busca por um comprador em abril deste ano.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

“Encontramos o parceiro para o BuzzFeed no Brasil na FLAGCX. Sua história e sua conexão com a cultura local e global [a empresa tem base no Brasil e nos Estados Unidos] os tornam especialmente adequados para levar o BuzzFeed para o futuro”, afirma Jonah Peretti, fundador do BuzzFeed.

O valor da operação não foi revelado, mas a estratégia de negócio prevê lançamento de produtos e reforço no conteúdo já existente. “Um dos focos dessa aquisição é trazer para o Brasil mais produtos que já são vencedores lá fora, como o Content-Commerce, que fez do BuzzFeed um dos cinco maiores geradores de tráfego transacionável para a Amazon globalmente”, diz Roberto Martini, fundador e presidente da FLAGCX.

Pedro Tourinho, sócio e cofundador da Soko, passa a liderar as empresas e projetos de gestão de audiências dentro do grupo FLAGCX, que além de BuzzFeed conta com a Obvious, focada no público feminino, e a Contagious, no mercado de comunicação.

O anúncio da aquisição acompanha a indicação da jornalista e empreendedora Viviane Duarte para liderar e presidir o BuzzFeed Brasil. Ela assumirá o cargo trazendo experiência no mercado, nas áreas de comunicação e mídias sociais, tendo seu trabalho reconhecido na premiação do setor Women to Watch 2020.

Viviane Duarte, também fundadora da consultoria de diversidade e equidade de gênero Plano Feminino, pretende levar propósito ao conteúdo e negócio do BuzzFeed Brasil. Leia abaixo a entrevista exclusiva para a EXAME.

EXAME: o que muda na operação do BuzzFeed Brasil?

Viviane Duarte: o BuzzFeed é uma comunidade que busca prover informação e diálogos construtivos. Vamos continuar olhando essas oportunidades ao falar de comportamento, sociedade e mais, sem perder a essencial de conteúdos como os quizz e listas. Particularmente, pretendo provocar mais a diversidade dentro da cultura da empresa e dos conteúdos, pois um negócio sem propósito não tem valor no mercado.

A operação do BuzzFeed News, encerrada em agosto, tem previsão de volta?

Começarei hoje as reuniões com os líderes de conteúdo e demais executivos de estratégias para em seguida me apresentar a todo o time. Não temos a previsão de retorno deste produto, e outros poderão ser mais detalhados em breve.

Por que você resolveu aceitar o cargo e como ficará o trabalho com a consultoria?

Estou há 20 anos no mercado e há dez empreendendo. Anos atrás havia um site do Plano Feminino com seis jornalistas que davam dicas de empoderamento feminino e criticavam chamadas sexistas publicadas na mídia. Há três anos escrevo também para a Marie Claire e acredito que essa experiência como jornalista contribuirá para o negócio.

Atualmente tenho três heads que vão tocar a operação do Plano Feminino no dia a dia e não há conflito porque são modelos de negócios desassociados, mas por outro lado há a oportunidade de realizar no BuzzFeed um trabalho forte com marcas que já são minhas parceiras. Penso que todos temos as mesmas bandeiras.

Aceitar esse convite é acreditar nesta marca e visualizar grandes oportunidades de construção de diálogos que gerem conteúdos e negócios transformadores em diferentes formatos. É importante pontuar que assumo a presidência do BuzzFeed Brasil em um momento de informações tão polarizadas, e de poucas mulheres brancas e negras em cargos de liderança, mesmo em um país com 56% da população negra. Digo isto porque acredito na força da diversidade na construção de conteúdo, produto, marca e território.