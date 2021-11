Buser terá desconto de até 90% e passagens grátis para Black Friday

Se as viagens de avião estão ameaçadas pela greve dos pilotos, a Buser — considerada a Uber do ônibus — anunciou passagens com até 90% de descontos para Black Friday. Essa promoção é exclusiva para as compras de sexta-feira, 26. Mas a empresa também anunciou condições especiais para a véspera, 25, com mais de 200 trechos vendidos com 80% de desconto no site e no aplicativo.

Com o sobe e desce do mercado, seu dinheiro não pode ficar exposto. Aprenda como investir melhor.

Para ampliar o alcance da promoção, a Buser realizará ações interativas em São Paulo, com duas cabines físicas que estarão disponíveis até o fim de semana: por conta de uma parceria com a Casas Bahia, haverá distribuição de vouchers na loja da Marginal Tietê (próximo à Ponte do Piqueri) e ainda é possível garantir um trecho grátis para a primeira viagem realizada com a startup.

Já a segunda cabine será instalada no Parque do Ibirapuera, neste sábado, 27, que fará a distribuição de viagens gratuitas. Também serão oferecidos itens como cadeiras de praia, tapetes de ioga, jogos de cartas, bolas e frisbees. Estão previstas diferentes ações ao longo dos dois dias de funcionamento, além de uma minibiblioteca permanente, com direito à empréstimo de livros físicos.

Serviço

Ativação na Nova Casas Bahia

Quando: 25/11, das 19h às 2h; e 26/11, das 18h às 23h

Onde: Nova Casas Bahia, Marginal Tietê - Próximo a Ponte do Piqueri

Experiência no Parque Ibirapuera

Quando: 27/11 das 11h às 18h e 28/11 das 11h30 às 19h.

Onde: Parque Ibirapuera - próximo ao portão 10.

O futuro do varejo é 100% digital? Entenda assinando a EXAME por menos de R$ 11/mês.