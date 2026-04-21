Empresa de Balneário Camboriú constrói ecossistema odontológico de R$ 1 bi

O dentista Carlos Henrique Bordin Hessler não tinha um plano de escala detalhado— comandava uma clínica que funcionava, mas não crescia. Natural de Marau, interior do RS, formou-se em odontologia em 2008 e passou sete anos na prática até abrir, em 2010, sua primeira unidade popular em Indaial (SC), ao lado de um sócio. O crescimento veio na base da tentativa e erro, com faturamento entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por mês por clínica, mas sem processos claros ou um modelo replicável. Funcionava, mas não ganhava tração.

A virada aconteceu em 2015, quando conheceu a Oral Unic, sediada em Balneário Camboriú. O que encontrou ali não foi apenas uma marca, mas um sistema: operação estruturada, marketing definido, ticket médio elevado e tecnologia de fidelização. A primeira unidade nesse formato, em Blumenau (SC), atingiu R$ 1 milhão de faturamento já no segundo mês — um resultado que mudou o rumo do negócio.

A partir dali, a expansão deixou de ser tentativa e passou a ser estratégia. Hessler organizou o crescimento por clusters regionais, avançando do Vale Europeu (SC) para a Serra Gaúcha e, depois, para estados como São Paulo, Paraná e Pernambuco. Hoje, opera 37 unidades, com faturamento projetado de R$ 280 milhões em 2026 e meta de chegar a 60 clínicas até 2029 — tudo com capital próprio e uma estrutura de back-office dedicada. Mais do que abrir novas unidades, o desafio passou a ser manter padrão em escala.

É nesse ponto que a tese da Oral Unic ganha forma. Com uma rede que já ultrapassa R$ 1 bilhão em faturamento anual e mais de 300 unidades em operação no país, a empresa tenta se posicionar como exceção em um setor pressionado. “O mercado está sob pressão. A concorrência é cada vez mais predatória, e quem não se profissionaliza acaba ficando para trás”, diz Frederico Nicolau, CEO da Oral Clinic.

Recentemente, a Oral Unic reuniu sua rede em São Paulo, em uma convenção nacional realizada nos dias 10 e 11 de abril. O encontro levou mais de 700 participantes — entre franqueados, dentistas, colaboradores e patrocinadores — e funcionou como um termômetro do momento da empresa, com apresentação de resultados, estratégia de crescimento e discussões sobre tendências do setor odontológico.

Um milhão de sorrisos

Os números ajudam a dimensionar essa operação. No primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou faturamento de R$ 256,6 milhões, avanço de 8% em relação ao mesmo período de 2025. A rede soma hoje mais de 300 unidades no Brasil e cerca de 2.200 dentistas, entre franqueados e prestadores de serviços. Na prática, isso se traduz em cerca de 210 mil atendimentos mensais, com a entrada de aproximadamente 8 mil novos pacientes por mês.

Os indicadores de performance reforçam o posicionamento da marca. A Oral Unic opera com ticket médio superior a R$ 8 mil — um dos mais altos do setor — e mantém um NPS de 82 pontos, métrica que indica alto nível de satisfação e recomendação dos pacientes.

Em pouco mais de uma década, a rede já ultrapassou a marca de 1 milhão de sorrisos transformados e segue acelerando a expansão. Entre os próximos movimentos está a entrada em mercados internacionais, com foco inicial em países da América do Sul, como Paraguai e Uruguai. Ao mesmo tempo, a empresa reforça a ambição de se consolidar como um ecossistema de gestão de alta performance para dentistas na América Latina.

A programação também refletiu a estratégia de construção de marca da Oral Unic. O evento reuniu nomes conhecidos do esporte e do mercado, como o ex-capitão da seleção brasileira Cafu, o campeão olímpico de vôlei Giba, o especialista em marketing João Branco e o educador financeiro Gustavo Cerbasi, que falaram sobre liderança, estratégia e posicionamento.

Patrocinadores relevantes do setor, como Neodent, Bradesco e Curaprox, também participaram do encontro, que marcou o início da comunicação estratégica da Oral Unic para 2026 — ano em que o país estará mobilizado pela Copa do Mundo. A empresa apresentou conceitos de marketing conectando o universo esportivo à sua proposta de transformação de sorrisos.

Como parte desse movimento, a Oral Unic anunciou o ex-jogador Zico como novo garoto-propaganda, reforçando a associação da marca com o futebol e ampliando sua presença na comunicação nacional.

Carlos Henrique Bordin Hessler opera 37 unidades franqueadas com faturamento estimado em R$ 280 milhões

A Oral Unic integra o portfólio da We Scale, holding voltada à construção e escala de negócios, com mais de 10 empresas no seu portfólio. Com sede em Balneário Camboriú, a We Scale é comandada pelo sócios fundadores Leonardo Pereira (CEO), Nadim Farid e o seu irmão, Frederico Nicolau. “O objetivo é construir um ecossistema focado no dentista, na educação, na gestão, na qualificação e no investimento em novas tecnologias. Com isso, estamos prontos para avançar para novos mercados na América Latina, como Uruguai e Paraguai”, diz Fred.

Segundo o executivo, o diferencial está menos no serviço em si e mais na forma como ele é estruturado. “A gente está focado em eficiência e entrega real para o paciente, mas principalmente na lucratividade e na margem dos dentistas que acreditaram no nosso modelo”, afirma. A lógica, na prática, é transformar o clínico em operador de negócio — com processos, indicadores e gestão padronizada sustentando o crescimento.

Mas, assim como na trajetória de Hessler, os números contam só parte da história. O discurso da empresa começa a se deslocar da odontologia para a gestão. Ao falar em se tornar o maior ecossistema de alta performance para dentistas na América Latina, a Oral Unic tenta se posicionar como algo além de uma franquia: uma plataforma que entrega treinamento, padronização, marketing, fornecedores e governança para transformar profissionais da saúde em operadores de negócio.

O próximo passo já está desenhado. Se a história de Hessler mostra como um dentista pode escalar dentro do modelo, a ambição da empresa é ampliar esse alcance — exportando não apenas clínicas, mas o próprio sistema que sustenta o crescimento.