Esta construtora de SC vai faturar R$ 500 milhões só com prédios à beira-mar

Prédios de frente para o mar viraram o centro da estratégia da Vetter para crecser no disputado litoral de Santa Catarina. A construtora foi criada há 15 anos em Blumenau por investidores que já conheciam o mercado imobiliário catarinense. Hoje, a empresa concentra lançamentos nas cidades de Balneário Piçarras e Penha, onde compra terrenos, desenvolve projetos e vende apartamentos de alto padrão.

A empresa foi um dos destaques no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, após ter faturado R$ 340 milhões em 2024. No ano seguinte, chegou aos R$ 421 milhões em receita. Agora, em 2026m projeta alcançar os R$ 503 milhões.

O valor inclui o VGV dos edifícios lançados neste ano, um resultado 25% acima de 2025. O banco de terrenos soma R$ 2,2 bilhões em valor potencial, distribuído em cerca de 30 áreas, com um pipeline de projetos previsto para os próximos cinco anos.

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Como a Vetter escolhe os terrenos

A atuação da empresa está concentrada no litoral norte catarinense. Segundo o diretor comercial e de operações Pedro Henrique Sanches, a escolha é deliberada.

“Nós atuamos só em Santa Catarina, principalmente em Balneário Piçarras e Penha. É onde a gente compra terreno, desenvolve produto e lança”, afirma.

Os empreendimentos são residenciais e ficam próximos ao mar. A maior parte tem plantas com duas ou três suítes. O público é formado por compradores que buscam segunda moradia e visitam a região com frequência.

“Nosso foco são imóveis residenciais de alto padrão, voltados para esse cliente que usa o imóvel. A gente pensa no uso do cliente na hora de desenvolver o produto”.

Quem são os clientes da Vetter

A base de clientes vem, em grande parte, de cidades próximas. Moradores de Blumenau, Joinville e região do Vale do Itajaí aparecem com frequência nas vendas. Também há compradores de outros estados, como Paraná, São Paulo e Mato Grosso.

Segundo o executivo, a região consegue atrair gente de fora porque não depende só de um mercado local.

“Santa Catarina vende para o país todo e até para fora. Não é só o morador da cidade que compra”, afirma.

Pedro Henrique Sanches, diretor comercial e de operações da Vetter: foco da empresa está no litoral norte de Santa Catarina (Vetter/Divulgação)

Crescimento ligado à região

A Vetter vê o crescimento ligado ao avanço das cidades onde atua. Balneário Piçarras e Penha têm recebido novos moradores e compradores nos últimos anos, com regras urbanas que limitam altura de prédios e mantêm áreas de praia sem sombra.

“Nossa região tem algumas características próprias, como restrições de construção e certificações ambientais, que acabam atraindo mais gente”, diz Sanches.

Esse movimento também influencia o tipo de projeto. A empresa tem buscado terrenos maiores, que permitem edifícios com mais unidades e maior valor geral de vendas.

Hoje, são oito projetos em desenvolvimento. A média é de dois a três lançamentos por ano.

Banco de terrenos e próximos lançamentos

O banco de terrenos é tratado como base para crescimento. A empresa afirma já ter áreas compradas e planejadas para lançamentos ao longo de cinco anos.

“Cada terreno do nosso land bank já está ligado a um projeto futuro, com data prevista de lançamento”, afirma o executivo.

A estratégia é manter um ritmo constante de novos empreendimentos, sem mudanças bruscas na quantidade de projetos por ano.

Qual é a origem da Vetter

A empresa foi fundada em Blumenau por quatro sócios. No início, atuava com imóveis de padrão mais econômico. Os primeiros projetos foram edifícios menores voltados para um público local.

A mudança veio por volta de 2014, quando os sócios decidiram investir no litoral norte do estado. O primeiro projeto na nova fase foi lançado em Balneário Piçarras.

“Eles entenderam que a região ia crescer e fizeram o primeiro lançamento ali. Desde então, a empresa cresceu junto com o município”, diz Sanches.

Hoje, a empresa atua tanto como incorporadora quanto como construtora, cuidando desde a compra do terreno até a entrega do imóvel. São cerca de 200 funcionários diretos.

Mesmo com estudos sobre novos mercados, a prioridade segue sendo o litoral norte catarinense.

“A gente avalia outras regiões, mas ainda vê muito espaço para crescer onde já está”, afirma o executivo.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.