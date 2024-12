Os 90 bilionários que formaram a 1ª lista da Forbes — três eram brasileiros

Em 1987, a revista Forbes publicou seu primeiro ranking dos homens mais ricos do mundo. O levantamento reunia apenas 90 bilionários, todos de fora dos Estados Unidos, e a maior parte da lista era formada por empresários japoneses.

Entre os bilionários listados, três eram brasileiros: Sebastião Camargo, Antônio Ermírio de Moraes e Roberto Marinho.

As fortunas de cada um ultrapassavam ligeiramente US$ 1 bilhão. Vale ressaltar que, na época, a ditadura militar havia acabado há apenas dois anos, e a economia era marcada por hiperinflação, endividamento externo e baixo crescimento econômico.

Os brasileiros na primeira lista da Forbes

Sebastião Camargo foi o fundador do grupo Camargo Corrêa , um dos maiores conglomerados de construção civil do Brasil. A empresa ganhou destaque com projetos de infraestrutura de grande porte, como rodovias, usinas hidrelétricas e complexos industriais. Sebastião não apenas consolidou seu império no setor, mas também diversificou os negócios da holding, abrangendo áreas como calçados (Alpargatas) e energia.

Antônio Ermírio de Moraes, liderança icônica do grupo Votorantim, transformou a empresa em um dos maiores grupos industriais do Brasil, com atuação em mineração, cimento, metais e celulose. Conhecido por seu perfil técnico e visão estratégica, ele também foi uma figura pública marcante, frequentemente abordando questões sociais e econômicas em artigos e discursos. Ermírio construiu uma reputação de gestor inovador e atento às questões nacionais, além de solidificar a posição de sua companhia no mercado global.

Roberto Marinho, fundador e presidente das Organizações Globo, representou o setor de mídia na lista. Sob sua liderança, a Globo tornou-se a maior rede de televisão do Brasil e uma das maiores do mundo, influenciando profundamente a cultura e a política nacional. Marinho diversificou os negócios para incluir rádio, imprensa e outros meios de comunicação, consolidando um império que molda até hoje o cenário midiático brasileiro.

Hoje, o número de brasileiros no levantamento chega a 69, com nomes como Eduardo Saverin (US$ 28 bilhões), Vicky Safra (US$ 20,6 bilhões) e Jorge Paulo Lemann (US$ 16,4 bilhões).

O cenário internacional

Além dos brasileiros, a lista de 1987 apresentou predominância de nomes do Japão, como Taikichiro Mori e Yoshiaki Tsutsumi, líderes no setor imobiliário e construção, ambos com fortunas superiores a US$ 10 bilhões. Outros destaques vieram da Europa, Oriente Médio e Ásia, mostrando a diversidade de fontes de riqueza.

Com o tempo, a metodologia do ranking da Forbes evoluiu, passando a incluir empresários americanos e a diversificar os critérios de avaliação, como o foco em empreendedores da tecnologia.

O ranking completo de 1987 pode ser conferido abaixo:

Bilionário País Setor Fortuna Taikichiro Mori Japão Construção Mais de US$ 10 bilhões Yoshiaki Tsutsumi Japão Hoteleiro e Transporte Mais de US$ 10 bilhões Yohachiro Iwasaki Japão Construção Mais de US$ 5 bilhões Shigeru Kobayashi Japão Imobiliário Mais de US$ 5 bilhões Haruhiko Yoshimoto Japão Imobiliário Mais de US$ 5 bilhões Família Brenninkmeyer Alemanha Varejo Mais de US$ 5 bilhões Hans and Gad Rausing Suécia Embalagem Mais de US$ 5 bilhões Albert, Paul, Ralph Reichmann Canadá Imobiliário Mais de US$ 5 bilhões Kenneth Roy Thomson Canadá Mídia e Petróleo Mais de US$ 5 bilhões Eitaro Itoyama Japão Construção Mais de US$ 2 bilhões Konosuke Matsushita Japão Eletrônico Mais de US$ 2 bilhões Seijiro Matsuoka Japão Varejo e Imobiliário Mais de US$ 2 bilhões Yoneichi Otani Japão Hoteleiro Mais de US$ 2 bilhões Keizo Saji Japão Distribuição de bebidas Mais de US$ 2 bilhões Rinji Shino Japão Imobiliário Mais de US$ 2 bilhões Tsai Wan-lin Taiwan Seguro e Construção Mais de US$ 2 bilhões Y. C. Wang Taiwan Plástico Mais de US$ 2 bilhões Família Al Rajhi Arábia Saudita Financeiro Mais de US$ 2 bilhões Karl Friedrich Flick Alemanha Bens de Consumo Mais de US$ 2 bilhões Família Henkel Alemanha Bens de Consumo Mais de US$ 2 bilhões Reinhard Mohn Alemanha Publicidade Mais de US$ 2 bilhões Rudolph August Oetker Alemanha Alimento Mais de US$ 2 bilhões Família Quandt Alemanha Indústria de Automóvel Mais de US$ 2 bilhões Wilhelm and August Jr. von Finck Alemanha Financeiro e Imobiliário Mais de US$ 2 bilhões Von Oppenheim Alemanha Financeiro Mais de US$ 2 bilhões Prince Johannes von Thurn und Taxis Alemanha Instrumentos Mais de US$ 2 bilhões Gerald Cavendish Grosveno Reino Unido Construção Mais de US$ 2 bilhões Giovanni Agnelli Itália Indústria de Automóvel Mais de US$ 2 bilhões Thomas and Stephan Schmidhein Suíça Indústria Mais de US$ 2 bilhões Família Schlumberger França Óleo Mais de US$ 2 bilhões

Bilionário País Setor Fortuna Pablo Escobar Colômbia Drogas ilegais Mais de US$ 2 bilhões Irmãos Ochoa Colômbia Drogas ilegais Mais de US$ 2 bilhões Ken Hayashibara Japão Farmacêutico Mais de US$ 1 bilhão Kanichiro Ishibashi Japão Borracha Mais de US$ 1 bilhão Masatoshi Ito Japão Varejo Mais de US$ 1 bilhão Genshiro Kawamoto Japão Imobiliário Mais de US$ 1 bilhão Kiyofumi Moroto Japão Imobiliário Mais de US$ 1 bilhão Masao Nangaku Japão Construção e Energia Mais de US$ 1 bilhão Masahito Otsuka Japão Farmacêutico Mais de US$ 1 bilhão Kiyoshi Sagawa Japão Serviços Rápidos Mais de US$ 1 bilhão Takeo Shigemitsu Japão Varejo Mais de US$ 1 bilhão Hirotomo Takei Japão Publicidade e Imobiliário Mais de US$ 1 bilhão Renichi Takenaka Japão Construção Mais de US$ 1 bilhão Shoji Uehara Japão Farmacêutico Mais de US$ 1 bilhão Hideki Yokoi Japão Têxtil Mais de US$ 1 bilhão Chung Yu-yung Coreia Indústria Pesada Mais de US$ 1 bilhão Lee Byong-chull Coreia Varejo e Consumo de Eletrônicos Mais de US$ 1 bilhão Chang Yung-fa Taiwan Indústria Naval Mais de US$ 1 bilhão Cheng Yu-tung Hong Kong Construção Mais de US$ 1 bilhão Família Kadoorie Hong Kong Hotelaria Mais de US$ 1 bilhão Kwok Tak-seng Hong Kong Construção Mais de US$ 1 bilhão Lee Shau-Kee Hong Kong Construção Mais de US$ 1 bilhão Li Ka-shing Hong Kong Construção Mais de US$ 1 bilhão Sir Yue-Kong Pao Hong Kong Indústria Naval Mais de US$ 1 bilhão Família Lee Cingapura Borracha e Financeiro Mais de US$ 1 bilhão Liem Sioe Liong Indonésia Indústria e Comércio Mais de US$ 1 bilhão Robert Holmes a Court Austrália Indústria Mais de US$ 1 bilhão Kerry Packer Austrália Mídia Mais de US$ 1 bilhão Família Birla Índia Têxtil, Alumínio e Auto Mais de US$ 1 bilhão Família Bin Mahfouz Arábia Saudita Financeiro Mais de US$ 1 bilhão

Bilionário País Setor Fortuna Família Juffali Arábia Saudita Construção Mais de US$ 1 bilhão Suliman Saleh Olayan Arábia Saudita Construção Mais de US$ 1 bilhão Família Alireza Arábia Saudita Financeiro Mais de US$ 1 bilhão Família Al-Ghanim Kuwait Indústria de Automóvel Mais de US$ 1 bilhão Rafik Bahauddin Hariri Libano Construção Mais de US$ 1 bilhão Irmãos Safra Libano Financeiro Mais de US$ 1 bilhão Erivan Haub Alemanha Supermercados Mais de US$ 1 bilhão Grete Schickedanz Alemanha Logística Mais de US$ 1 bilhão Família Werhahn Alemanha Financeiro e Varejo Mais de US$ 1 bilhão Robert Maxwell Reino Unido Publicidade Mais de US$ 1 bilhão Sir John Moores Reino Unido Varejo Mais de US$ 1 bilhão David J. Sainsbury Reino Unido Supermercados Mais de US$ 1 bilhão Sir Adrian and John Swire Reino Unido Aviação Mais de US$ 1 bilhão Edmund Vestey Reino Unido Frigorífico Mais de US$ 1 bilhão Família Benetton Itália Moda Mais de US$ 1 bilhão Michele Ferrero Itália Alimento Mais de US$ 1 bilhão Família Ferruzzi Itália Agricultura Mais de US$ 1 bilhão Salvatore Ligresti Itália Construção e Seguros Mais de US$ 1 bilhão Maja Sacher-Stehlin and Paul Sacher Suíça Farmacêutico Mais de US$ 1 bilhão Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza Suíça Financeiro Mais de US$ 1 bilhão Liliane Bettencourt França Cosméticos Mais de US$ 1 bilhão Serge Dassault França Aviação Mais de US$ 1 bilhão Família Dreesmann Holanda Varejo Mais de US$ 1 bilhão Família March Espanha Financeiro Mais de US$ 1 bilhão Sebastião Camargo Brasil Construção Mais de US$ 1 bilhão Antônio Ermírio de Moreas Brasil Mineração Mais de US$ 1 bilhão Roberto Marinho Brasil Mídia Mais de US$ 1 bilhão Família Garza Sada México Bebidas Mais de US$ 1 bilhão Charles Bronfman Canadá Indústria Mais de US$ 1 bilhão Família Weston Canadá Supermercados Mais de US$ 1 bilhão