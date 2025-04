Quem são as 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a Forbes

A soma das fortunas das 10 pessoas mais ricas do Brasil alcança impressionantes US$ 106,8 bilhões, segundo a Forbes.

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ocupa a liderança do ranking, destacando-se com sua fortuna proveniente da gigante das redes sociais. Outros nomes tradicionais, como Jorge Paulo Lemann, um dos empresários mais renomados do setor de bebidas e alimentos, Vicky Safra, do setor financeiro, e os membros da família Moreira Salles, líderes no setor bancário e de mídia, também mantêm seu status entre os mais ricos.

No cenário global, a Forbes apontou que um número recorde de 3.028 pessoas agora integram a lista de bilionários do mundo. Esse aumento de 247 bilionários em relação ao ano passado reflete a contínua concentração de riqueza nas mãos de uma elite econômica.

Essas fortunas somam, juntas, US$ 16,1 trilhões, um crescimento significativo de US$ 2 trilhões em relação a 2024. A fortuna média dos bilionários globalmente chegou a US$ 5,3 bilhões, um aumento de US$ 200 milhões em comparação ao ano anterior.

Os Estados Unidos continuam a liderar com um recorde de 902 bilionários, mantendo sua posição como a maior concentração de riqueza global. Em segundo lugar, a China, incluindo Hong Kong, conta com 516 bilionários, enquanto a Índia, com 205, ocupa a terceira posição no ranking.