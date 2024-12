Quanto aumentou a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo desde 2000?

Compare as pessoas mais ricas do planeta hoje com 25 anos atrás. É impressionante ver como as fortunas cresceram, e a maioria dos nomes mudou.

Bill Gates liderou o ranking Forbes das pessoas mais ricas do mundo em 2000, a primeira lista acessível usando o Wayback Machine. O patrimônio líquido do cofundador da Microsoft cresceu de US$ 60 bilhões para US$ 105 bilhões até terça-feira — bom para o 15º lugar no ranking em tempo real.

Segundo reportagem do Business Insider, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, o herdeiro do Walmart, Rob Walton, o fundador e CEO da Dell, Michael Dell, o ex-CEO da Microsoft, Steve Ballmer e o fundador e CEO da LVMH, Bernard Arnault, também estavam no top 20 naquela época e ainda estão hoje.

Mas manter uma posição no top 20 exigiu que eles se tornassem dramaticamente mais ricos desde 2000. Por exemplo, o patrimônio líquido de Ellison mais que quadruplicou de US$ 47 bilhões para US$ 217 bilhões.

A fortuna de Buffett cresceu mais de cinco vezes, de US$ 26 bilhões para US$ 143 bilhões, apesar do investidor doar mais da metade de suas ações da Berkshire para a caridade desde 2006.

As fortunas de Walton e Dell mais que quintuplicaram em tamanho, de cerca de US$ 20 bilhões para bem mais de US$ 100 bilhões.

Ballmer e Arnault obtiveram ganhos ainda maiores, com seus patrimônios líquidos crescendo US$ 16 bilhões e US$ 13 bilhões cada para US$ 128 bilhões e US$ 168 bilhões, respectivamente.

Enquanto isso, a riqueza do fundador e CEO do SoftBank, Masayoshi Son, cresceu "apenas" de US$ 19 bilhões para US$ 30 bilhões, caindo do oitavo para o 59º lugar.

Várias outras pessoas saíram do top 10. Elas incluem Theo e Karl Albrecht, os irmãos que cofundaram a gigante dos supermercados Aldi; o Príncipe Alwaleed Bin Talal Al Saud da Arábia Saudita; e o magnata dos jornais Kenneth Thompson.

Novos rostos no ranking

Por outro lado, o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, o cofundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, os cofundadores da Alphabet, Larry Page e Sergey Brin, e o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, agora estão no top 10.

Embora uma fortuna de US$ 20 bilhões tenha colocado alguém tranquilamente no top 10 em 2000, um patrimônio líquido dessa magnitude mal chega ao top 100 hoje em dia.

Os 10 indivíduos mais ricos valiam um total de US$ 275 bilhões em 2000, ou cerca de um sétimo de seus US$ 2 trilhões em riqueza total no fechamento de terça-feira. As 20 pessoas mais ricas valiam US$ 406 bilhões na época, uma fração dos US$ 3 trilhões que valem hoje.

Musk sozinho vale US$ 454 bilhões hoje, excedendo a riqueza combinada dos 20 maiores em 2000.

A consistência entre as duas listas mostra como empresas como Microsoft, Oracle, Berkshire Hathaway, Dell e Walmart ganharam valor ao longo de décadas, permitindo que seus maiores acionistas mantivessem suas 10 primeiras posições quase 25 anos depois, de acordo com o BI.