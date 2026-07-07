BOALI amplia operação internacional e busca ser a maior rede saudável do mundo

Por muito tempo, a alimentação saudável no Brasil foi tratada quase como uma categoria paralela dentro do setor food service, quase sempre associada a dietas, restrições alimentares e ao universo fitness. Nos últimos anos, porém, esse cenário começou a mudar.

Empresas como a brasileira BOALI passaram a perceber que o crescimento do mercado dependia menos do discurso de saúde e mais da capacidade de entrar na rotina do consumidor, com opções de delivery, almoço corporativo e refeições rápidas, por exemplo.

“O Brasil ainda está no início da curva de maturidade da alimentação saudável fora do lar”, analisa Rodrigo Barros, CEO do Grupo BOALI & Co. “Nosso papel é liderar essa transformação, tornando essa alimentação saudável mais acessível, desejada e presente no dia a dia das pessoas”, conclui.

Criada há mais de uma década, a companhia conta com cerca de 150 operações distribuídas em 25 estados. Somando os pontos da rede Mana Poke, adquirida pelo grupo no ano passado, ao todo a BOALI conta com aproximadamente 250 operações no país.

“Nosso propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável, e isso significa ganhar escala, e manter o padrão de qualidade. Estamos construindo uma marca que acompanha a rotina das pessoas e reforça a escolha consciente”, avalia Barros.

Expansão e novo momento

Recentemente, a BOALI iniciou um novo ciclo com a expansão da marca para mercados internacionais como Portugal, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá e Espanha. No universo de um ano, são três lojas em operação e quaro em fase de obra. De acordo com a empresa, outros lugares também já estão sendo estudados para avanços, incluindo África do Sul, Austrália e Itália.

Quem acompanha o mercado de alimentação saudável percebe uma mudança visível na linguagem das marcas do setor. Aos poucos, sai a estética ligada ao naturalismo artesanal, aos tons verdes excessivos e ao discurso centrado em “culpa zero”, e entram ambientes mais urbanos, comunicação mais limpa e cardápios que tentam equilibrar saudabilidade e prazer.

Na BOALI, essa transformação apareceu em reformas de loja, atualização visual e mudanças no próprio cardápio. Os bowls ficaram maiores, os ingredientes mais indulgentes, e categorias como pokes, smoothies e shakes ganharam espaço.

Segundo a empresa, o objetivo do novo posicionamento reforça que a alimentação saudável está menos ligada à ideia de restrição calórica e mais próximo de oferecer refeições nutricionalmente completas para diferentes momentos do dia.

“Enxergamos a BOALI como um movimento global de alimentação saudável. Essa expansão não é apenas sobre abrir lojas, mas sobre construir uma marca relevante, com consistência operacional e proposta clara de valor em qualquer lugar do mundo”, afirma o CEO.

Democratização do saudável

Apesar do crescimento da categoria, transformar alimentação saudável em hábito ainda é um desafio. Segundo Barros, o preço continua sendo uma barreira importante para a democratização da alimentação saudável no Brasil. Em muitas cidades, refeições consideradas saudáveis seguem custando mais do que opções tradicionais de fast food ou comida por quilo.

Para resolver essa questão, a BOALI se posiciona como uma plataforma de estilo de vida. Nesse contexto, eventos esportivos, corridas, ativações ligadas a bem-estar e parcerias com influenciadores passaram a ocupar um papel central na estratégia de comunicação da empresa, que intensificou a sua presença ao associar sua imagem a eventos como o Ironman, principal evento de triatlo de longa distância do mundo.

“O Brasil é a nossa base, onde construímos cultura, operação e marca. Mas o nosso olhar sempre foi global. O ano passado marcou o início dessa internacionalização para a BOALI, e 2026 é o ano para acelerarmos esse movimento de forma estruturada. Queremos nos tornarmos a maior rede de alimentação saudável do mundo”, conclui o executivo.