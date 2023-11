Black Friday: qual o melhor horário para comprar celular

Chegou a hora. A Black Friday 2023 acontece oficialmente nesta sexta-feira, 25. Mas se você pesquisou por algum produto na internet nos últimos dias, já deve ter visto que várias varejistas resolveram antecipar as promoções neste ano.

Para aproveitar ainda mais a força da data, empresas do varejo criaram "Black Weeks" e "Black Novembers", estendendo a liquidação por vários dias.

Apesar disso, de acordo com a Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, o melhor dia segue sendo a sexta-feira, data oficial da promoção.

“Na semana da Black Friday, as ofertas se intensificam e o ápice do evento começa já na quinta à tarde, onde a maior parte das ofertas começa a aparecer e vai se estendendo até a segunda-feira seguinte”, explica o Diretor de Vendas e Marketing do Promobit, Gabriel Alves.

Qual o melhor horário para comprar celular?

Um dos produtos mais buscados pelos consumidores durante a Black Friday são aparelhos celulares. Marcas como iPhone, da Apple, Redmi Note, da Xiaomi e Galaxy S23, da Samsung, estão no topo das mais buscadas pelos clientes.

Com base em dados das últimas duas edições da Black Friday, a Promobit identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos, incluindo celulares.

De acordo com a empresa, promoções de celulares começam na manhã de quinta, atingem seu primeiro pico às 13h e se intensificam às 22h.

Já na sexta, a madrugada já começa agitada até 01h e descontos voltam a aparecer com maior frequência às 07h. Os descontos para smartphones se mantém estável durante o dia todo até as 23h.

Qual o melhor horário para comprar iPhone?

A projeção é bem parecida com o desenho da categoria, que acaba tendo bem mais promoções de Android devido a maior variedade de modelos.

Ou seja, as melhores promoções devem aparecer, na quinta-feira a partir das 22h. Já na sexta, a madrugada já começa agitada até 01h e descontos voltam a aparecer com maior frequência às 07h, se mantendo estável ao longo de todo o dia.

Qual o melhor horário para fazer compras durante a Black Friday?

De acordo com o levantamento da Promobit, o melhor momento para aproveitar os descontos será entre 22h da quinta, quando o número de ofertas atinge o ápice, e 01h da sexta, quando o fluxo começa a diminuir durante a madrugada.

Já no dia oficial da Black Friday, os melhores horários para comprar serão 12h, 15h e 17h, porém, a partir das 8h as promoções já começam a aparecer com mais frequência.

Veja estratégias de empresas para a Black Friday: