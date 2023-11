Na Shopee, uma Black Friday todo mês — com novembro liderando as vendas

Na Shopee, a Black Friday não é a data mais importante de novembro, apesar de fazer parte do calendário de promoções do marketplace.

A plataforma realiza mensalmente um dia de promoções em datas iguais. A maior liquidação do ano acontece neste sábado, 11 de novembro, quando R$ 10 milhões em cupons de descontos serão liderados aos usuários -- na Black Friday, o total é de R$ 8 milhões.

"A Shopee tem uma Black Friday todos os meses, com milhares de cupons de desconto válidos nas datas iguais. O 11.11 é a nossa maior data de promoções do ano. Nós realizamos promoções na Black Friday por conta do forte apelo da data entre os brasileiros, mas não é a campanha mais importante de novembro", explica Felipe Piringer, diretor da marketing da Shopee.

Com a cantora Ludmilla na campanha do 11.1 e da Black Friday, a Shopee se prepara para a maior temporada de promoções desde 2019, quando chegou no Brasil. As vendas via live commerce, que aliam entretenimento ao e-commerce, estão cada vez mais populares e presentes na estratégia de marketing de marcas com forte apelo no digital. No 11.11, a Shopee vai realizar uma live de 12 horas com os maiores vendedores da plataforma.

Para a semana da Black Friday, que acontece entre os dias 20 a 24 de novembro, a plataforma prepara promoções por categorias em cada dia da semana. "Os principais cupons e vantagens como frete grátis nós liberamos na data, mas nos dias anteriores algumas categorias já entram em promoção".

A preparação dos lojistas para novembro começa dois meses antes, quando a Shopee começa a enviar recomendações sobre posicionamento de produtos, estoque e preços. O marketplace também conta com um time de influenciadores focado nos vendedores.

"As datas promocionais mensais fazem os lojistas ganharem ritmo e entenderem melhor as tendências de consumo. Em novembro, o maior desafio é a preparação do estoque", diz Piringer.

Categorias e critérios de compra na Black Friday

A Shopee realizou uma pesquisa de intenção de compra com os consumidores na Black Friday. A pesquisa aponta que 39% dos consumidores pretendem comprar itens de Casa, Cozinha e Decoração, um aumento de 4% em relação a 2022. Calçados e Roupas femininas vêm na sequência, com interesse de 29% dos consumidores, enquanto itens de Saúde e Beleza são atrativos para 27% dos compradores.

Outro recorte da pesquisa mostra que os consumidores pretendem investir mais em Celulares e acessórios. Outras categorias que estão no radar são eletrodomésticos, eletroportáteis, áudios, eletrônicos e câmeras.

Os critérios na hora da compra não mudaram em relação ao ano anterior. 55% dos entrevistados querem comprar itens de desejo com um preço menor e 35% dos usuários querem produtos para uso no dia a dia com preços acessíveis, crescimento de 6% em relação a 2022.

“Sabemos que celulares, eletrônicos e eletrodomésticos são o foco de muitos brasileiros para a data, mas percebemos que itens de casa e cozinha, bem como moda e beleza também ganharam seu espaço nos últimos anos. A Black Friday vale para produtos de todas as categorias e marcas, nada precisa ficar de fora”, diz o porta-voz da Shopee.

Taxação de produtos importados

O programa Remessa Conforme entrou em vigor em agosto e, desde então, as compras internacionais feitas pela internet no valor de até 50 dólares são isentas do imposto de importação. Compras acima desse valor continuam sendo taxadas. Em ambos os casos, há a cobrança do ICMS, com alíquota de 17%. Algumas plataformas, como a Shopee e Mercado Livre, aderiram ao programa.

Entre os 3 milhões de lojistas cadastrados, menos de 20% são estrangeiros. O marketplace diz que suas vendas não foram impactadas pela taxação de produtos importados por conta da baixa relevância dos produtos importados em seu portfólio.

"Na Shopee, os produtos que os consumidores estão procurando podem ser encontrados em lojas de vendedores locais. O programa é uma oportunidade de valorizar o vendedor local", diz Piringer.