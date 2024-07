Ranking Negócios em Expansão 2024: veja a lista das empresas selecionadas

A EXAME revelou nesta quarta-feira, 24, as empresas selecionadas para a terceira edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão, uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 371 empresas de 23 estados, representantes das cinco regiões do país. Mais de 35% das empresas classificadas no passado também estão no anuário neste ano.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país.

Mesmo num país como o Brasil e num ano como 2023, em que o poder de compra do consumidor foi estrangulado pelos juros altos e a inadimplência de pessoas físicas e de empresas esteve no maior patamar histórico, esses empreendedores conseguiram alavancar seus negócios e crescer. Não sem muito esforço e jogo de cintura. Agora, é hora de colher os frutos desse crescimento.

Como as empresas foram selecionadas

O levantamento é dividido em seis categorias e considera a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) de um ano para o outro. Quanto maior o crescimento, melhor posicionada a companhia. Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição, realizada pela PwC Brasil.

A etapa seguinte foi a checagem dos perfis das companhias. Ao longo dos últimos meses, os times envolvidos no projeto analisaram o perfil das empresas, em busca de pontos sensíveis sob a ótica do compliance. O trabalho serviu de base para o anuário de empresas listadas a seguir.

Quais são as empresas nas primeiras posições em cada categoria

Abaixo, as três empresas de cada categoria que apresentaram os maiores índices de expansão. Ao fim, veja a lista completa de cada categoria.

2 a 5 milhões de reais

Ícone Transportes – Fundada em 2020 em Eunápolis, na Bahia, a empresa oferece transporte logístico personalizado para grandes empresas. Com receita de 2,68 milhões de reais, a alta foi de 1.357,9%. A empresa cresceu ao apostar em serviços personalizados a grandes clientes, como entregas com emissão reduzida de carbono.

5 a 30 milhões de reais

Hopy Pay – santista Hopy Pay fornece tecnologia para quem deseja gerenciar pagamentos onlines. Em dois anos, os sócios conquistaram 60 clientes, entre e-commerces e marketplaces. Em 2023, faturou 15,5 milhões de reais, alta de 4.337%.

30 a 150 milhões de reais

Blue Company – Oferecendo planos de saúde com uso intenso de tecnologia, a empresa faturou 30,9 milhões de reais em 2023, um crescimento de 2.952,6%. A empresa cresceu ao entrar no portfólio de corretoras de saúde e ao investir numa presença nacional.

150 a 300 milhões de reais

Grupo IETAAM – De Belém, no Pará, o grupo IETAAM tem um amplo portfólio de cursos técnicos e profissionalizantes. Em 2023, a expansão do negócio foi de 662%, com faturamento de 254,3 milhões de reais.

300 a 600 milhões de reais

QI Tech – Fintech paulistana, a QI Tech cria tecnologias para empresas variadas poderem oferecer produtos financeiros. Com um faturamento de 433,8 milhões de reais, um crescimento de 134,6%, a empresa ficou em primeiro lugar em sua categoria. Entre os motivos, expandiu sua carteira de clientes para além de bancos ao conquistar contas nos setores de telefonia e varejistas

Novatas

Instituto Voz dos Oceanos – Ao conquistar novos patrocinadores e abrir fontes de receitas, como o licenciamento de produtos, a empresa faturou 2,3 milhões de reais em 2023. O negócio cria projetos para alertar sobre a poluição nos mares. A expansão foi de 1.062.569,4%.

