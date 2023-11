MadeiraMadeira aposta em live e em descontos de até 80% para crescer 35% na Black Friday 2023

O setor de artigos para casa e construção vem sofrendo com um 2023 desafiador — para dizer o mínimo.

A volta definitiva para os escritórios e para mais ou menos o que era a vida antes da pandemia fez os consumidores trocarem gastos com coisas do tipo uma escrivaninha nova para o home office por uma viagem ao exterior ou uma jantar num restaurante badalado.

Tudo isso está na conta de Daniel Scandian, um dos fundadores da MadeiraMadeira, o principal marketplace 100% dedicado a itens de casa e construção com operação no Brasil.

Após um primeiro semestre com a operação ainda sentindo os efeitos da mudança de disposição do consumidor, Scandian projeta um 2023 com crescimento para a MadeiraMadeira.

Boa parte do otimismo está relacionado à estratégia da empresa para a Black Friday, data que já há algum tempo é a principal vitrine de compras do cliente da MadeiraMadeira.

Neste ano, o apelo está no desconto de até 80% em alguns produtos. "Nunca tivemos ofertas tão expressivas e em tantas categorias diferentes como as deste ano", diz Scandian.

Como foi a preparação em 2023

Para chegar até elas, os últimos meses foram pontuados por negociações com um número recorde de fornecedores.

Em relação aos anos anteriores houve uma redução no estoque com produtos em desconto. "Só assim tivemos condição de sermos agressivos nos descontos como não havíamos conseguimos ser antes", diz Scandian.

O clima por ali é o de fazer a roda girar na Black Friday para superar de uma vez por todas a fase de incertezas pós-pandemia.

Nesta semana, a projeção é uma alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.

Criada em 2009, em Curitiba, a MadeiraMadeira tem 3 milhões de produtos no marketplace. Inicialmente focada em artigos de decoração, a empresa entrou no segmento de materiais de construção em 2022. Além disso, criou uma marca própria.

Live e fluxo nas lojas físicas

Na Black Friday deste ano, uma fração do portfólio vai entrar em desconto também em uma das mais de 80 lojas físicas mantidas pela empresa.

"A projeção é de um crescimento de 45% de circulação de pessoas em relação a 2022", diz Scandian.

O ponto alto da campanha de Black Friday neste ano é uma live programada para esta quarta-feira, 22, às 20h, numa espécie de esquenta para as ofertas que estarão no ar nos próximos dias.

A live terá ao redor de 200 produtos com ofertas específicas — a compra no site dará um desconto adicional de 5%.

Fundada por Daniel Scandian junto ao irmão Marcelo, além do sócio Robson Privado, a MadeiraMadeira começou como um site para revenda de móveis de pequenos fornecedores sobretudo da região Sul do país.

A tração do negócio chamou a atenção dos investidores. Após a última rodada de captação, em janeiro de 2021, a empresa passou a ser considerada um unicórnio.

Na ocasião, a MadeiraMadeira levantou 190 milhões de dólares.

