A terceira edição do Empoderadonas, realizado pelo Sebrae-ES e pelo Sebrae Nacional, recebeu mais de 8.700 pessoas nos dias 18 e 19 de novembro no Centro de Convenções de Vitória (ES). Pela primeira vez com abrangência nacional, o evento teve mais de 20 horas de conteúdo, dez ambientes, 206 palestrantes, 273 sessões de mentoria e uma feira de negócios que reuniu em torno de 200 expositoras.

Sob o mote “Uma inspira todas”, a programação foi organizada em três trilhas (Transformação, Liderança e Digital) e distribuída em cinco palcos – Inovadoras, Influenciadas, Fortalecidonas, Aplicadonas e Inspiradonas. Entre os temas debatidos estavam ESG, saúde mental, inteligência artificial, empreendedorismo entre mulheres com mais de 50 anos e presença nas redes sociais.

Na abertura, Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, definiu a iniciativa como “um lugar de encontro, reconhecimento, acolhimento, oportunidades e celebração”. Segundo ela, o impacto vai além dos dois dias de atividades. “É um movimento. E movimentos mudam mentalidades, abrem caminhos, transformam realidades e criam legado”, afirmou. A executiva também destacou a importância dos negócios comandados por mulheres. “Há muito tempo venho dizendo que precisamos olhar para o empreendedorismo feminino como uma das maiores forças da economia brasileira, não um capítulo à parte.”

Dados do Sebrae mostram essa potência. Um levantamento feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, aponta que o número de mulheres à frente de uma empresa passou de 8,2 milhões em 2015 para 10,4 milhões em dezembro de 2025. A alta foi de 27%, ante cerca de 11% entre os homens. Só no ano passado, elas responderam pela abertura de mais de 2 milhões dos 4,96 milhões de novos CNPJs de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte registrados no país.

Equilíbrio entre coragem e cautela

Não existe um manual para empreender. Muitas vezes, tudo começa com a coragem de dizer “vou tentar”, mesmo quando ninguém enxerga a mesma possibilidade. Em outros momentos, o desafio é decidir seguir quando seria mais fácil desistir. Claudia Raia, uma das speakers mais esperadas do evento, contou que começou a atuar como produtora teatral aos 19 anos e citou alguns contratempos que enfrentou, incluindo a desistência de um patrocinador poucas semanas antes da estreia de um espetáculo e a perda de recursos financeiros.

Para ela, a paixão pelo trabalho ajuda a persistir diante dos imprevistos. A atriz também destacou a importância da organização e da cautela para avaliar os riscos e da ousadia para apostar em um projeto mesmo com medo de errar. “Precisamos resgatar nossa criança interior, que é destemida, corajosa e até inconsequente”, aconselhou.

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Dinheiro, IA e autoconhecimento

A programação contou, ainda, com apresentações de Nath Finanças, que mostrou a melhor maneira de organizar as contas e conquistar a independência financeira, e de Andreza Maia, cofundadora da Futuros Possíveis. A especialista em inovação inclusiva abordou até onde a inteligência artificial pode nos levar sem deixar para trás o que nos torna humanos. “Quanto mais a tecnologia avança, mais precisamos reconhecer o valor do nosso repertório e da nossa história”, afirmou.

Já a atriz Roberta Rodrigues, protagonista da série Verônika com K, do Globoplay, falou sobre os desafios que enfrentou e sobre a importância do autoconhecimento. “Como mulher preta, recebi muitos ‘nãos’, mas aprendi a transformá-los em força para conquistar o que almejava”, contou. Mas, antes disso, precisou entender o que era bom para ela. “Com essa base, consegui estabelecer limites, quebrar barreiras e avançar.”

Por outro lado, as participantes puderam realizar oficinas voltadas a situações do dia a dia dos negócios. Técnicas de oratória, fortalecimento da marca pessoal, gestão do tempo e negociação foram alguns dos assuntos abordados.

A cantora Roberta Miranda, embaixadora do Sebrae Futuridade 60+, encerrou o Empoderadonas com uma conversa sobre liderança feminina, autonomia e longevidade. Ela defendeu que envelhecer não deve limitar as escolhas de ninguém e ressaltou o papel das pessoas com 60+ na sociedade e na economia. “Estou sempre me reinventando. É um exercício diário.”