Bioeconomia ganha força nas exportações e destaca a 100% Amazonia no comércio global

Em 2025, ano em que o Brasil sediou a COP30, empresas alinhadas à bioeconomia, à agenda climática e à geração de valor a partir da floresta ganharam um protagonismo especial no comércio internacional. Em meio a um cenário global marcado pela busca por cadeias produtivas mais sustentáveis, rastreáveis e de impacto positivo, companhias brasileiras que transformam biodiversidade em inovação passaram a ocupar um espaço de destaque no mundo.

É nesse contexto que a 100% Amazonia, sediada no Pará, desponta como um dos símbolos dessa nova economia da floresta. Fundada há 15 anos, a empresa transforma bioativos amazônicos, como óleos essenciais, manteigas vegetais, polpas, farinhas e extratos, em ingredientes para os setores de alimentos, cosméticos, bebidas e bem-estar, atendendo demandas internacionais por sustentabilidade e performance.

Esse protagonismo foi reconhecido no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025, promovido pela Apex-Brasil em parceria com a revista EXAME. A 100% Amazonia foi eleita Empresa Exportadora do Ano na categoria Micro, Pequenas e Médias Empresas, reforçando como modelos de negócios baseados em sociobiodiversidade, inovação e impacto territorial deixaram de ser exceção para se tornar referência.

“Este prêmio é um testemunho do poder da sociobiodiversidade amazônica e da bioeconomia do Brasil", destacou Fernanda Carvalho Stefani, fundadora e CEO da 100% Amazonia. Em seu discorso ao troféu, ela reforçou que o reconhecimento é a “consagração de muito trabalho e um testemunho da força da sociobiodiversidade amazônica no cenário global."

Fernanda Carvalho Stefani, fundadora e CEO da 100% Amazonia: liderança feminina é um marco na trajetória da empresa (Eduardo Frazão)

Uma jornada comunitária

A trajetória da 100% Amazonia está profundamente enraizada em parcerias com comunidades tradicionais e agricultores familiares da região. Hoje, a empresa trabalha com mais de 28 cadeias produtivas de espécies não madeireiras, promovendo geração de renda, autonomia local e conservação da floresta em pé — pilares que sustentam tanto sua oferta de produtos quanto sua cadeia de valor internacional.

Esse modelo de atuação, que une sustentabilidade socioambiental e competitividade global, tem chamado a atenção de mercados em diferentes países. Segundo a própria organização, o reconhecimento no prêmio reforça que os ingredientes amazônicos estão prontos para competir em qualidade e inovação com players globais, especialmente em segmentos que valorizam rastreabilidade e práticas responsáveis.

A exportação de bioingredientes da Amazônia insere o Brasil em nichos sofisticados do comércio internacional, como ingredientes naturais certificados e matérias-primas de alta performance. Por exemplo, diversos produtos do portfólio da 100% Amazonia têm certificações internacionais de sustentabilidade e naturalidade, o que aumenta sua atratividade nos mercados premium de beleza e alimentos.

Fernanda também dedicou o prêmio às mulheres que compõem a equipe da 100% Amazonia, destacando o papel estratégico da liderança feminina na construção da trajetória da empresa — um ponto que ressoa com outros movimentos de promoção da diversidade no ambiente de negócios.

"Esse reconhecimento também simboliza uma virada importante no mercado: a Amazônia deixa de ser vista apenas como um fornecedor de matérias-primas para se tornar um polo de inovação e exportação de produtos com alto valor agregado", reforça a CEO. "Para o mercado brasileiro, esse é um sinal de que é possível conciliar conservação ambiental, inclusão social e competitividade global", finaliza a executiva.