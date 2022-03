Bilionários russos já perderam US$ 84 bilhões com guerra da Ucrânia

As 21 pessoas mais ricas da Rússia já perderam juntas US$ 84 bilhões neste ano, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. As perdas financeiras mais que dobraram desde o começo da invasão russa à Ucrânia. Eles chegaram a perder US$ 39 bilhões no dia seguinte à invasão do território ucraniano, que levou a bolsa russa a despencar 50%. As informações foram compiladas pelo Business Insider.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Com a queda abrupta na bolsa, o banco central russo suspendeu as negociações na Bolsa de Valores de Moscou para evitar novas perdas. No entanto, muitos bilionários russos continuaram a perder dinheiro, pois suas companhias são listadas também em outras bolsas pelo mundo.

O bilionário que mais perdeu dinheiro até agora foi Vagit Alekperov, presidente do conselho de administração da petrolífera Lukoil, que perdeu US$ 14 bilhões neste ano, o que representa 60% de seu patrimônio. Hoje ele tem uma fortuna estimada em US$ 8,8 bilhões. A empresa despencou 80% na Bolsa de Valores de Londres.

Já o magnata Vladimir Potanin, conhecido como um dos homens mais ricos da Rússia, perdeu US$ 6,2 bilhões e agora tem um patrimônio de US$ 24,7 bilhões, segundo a compilação da Bloomberg. Potanin é presidente da mineradora Norilsk Nickel, que caiu 56% na bolsa de Londres. Já Iskandar Makhmudov, presidente da mineradora Ural, não faz mais parte da lista de bilionários da Bloomberg.

Outro que perdeu grande parte de sua fortuna foi Arkady Volozh, fundador e CEO do site de buscas Yandex, o Google da Rússia. O valor da Yandex caiu cerca de 60% e o empresário perdeu US$ 400 milhões em um único dia. Seu patrimônio, que estava acima de US$ 2,6 bilhões agora está na casa de US$ 580 milhões, segundo estimativa da Forbes.

O banqueiro Oleg Tinkov também perdeu uma montanha de dinheiro com a guerra. Tinkov é o fundador do banco digital Tinkoff, cujas ações são negociadas na bolsa de Londres. Desde o início da guerra, as ações do Tinkoff caíram mais de 90%. Com isso, sua fortuna diminuiu mais de US$ 5 bilhões, segundo informações da Forbes. Na última terça-feira, Tinkov perdeu o status de bilionário.

Os super-ricos se manifestam

Tinkov foi um dos super-ricos russos que se manifestaram contra a guerra. "Pessoas inocentes estão morrendo na Ucrânia agora, todos os dias, isso é impensável e inaceitável. Os estados deveriam gastar dinheiro tratando as pessoas, em pesquisas para combater o câncer e não com a guerra", disse o empresário, que atualmente faz um tratamento contra o câncer.

Alexei Mordashov, que atua no setor metalúrgico, chamou o conflito de "tragédia de dois povos fraternais" e disse que é preciso fazer tudo o que for necessário para encerrar o conflito e o derramamento de sangue. Ele também criticou as sanções econômicas impostas aos russos. "Eu não tenho absolutamente nada a ver com as atuais tensões geopolíticas. Não entendo por que sanções foram impostas contra nós", afirmou. Ele já perdeu US$ 6,9 bilhões neste ano, segundo dados da Bloomberg.

Os irmãos Dmitry e Igor Bukhman, donos da desenvolvedora de games Playrix, disseram que vão dar a todos os seus 4 mil funcionários um pagamento extra e disseram que a "violência nunca deve ser a solução para um problema". "É difícil se manter em silêncio na situação atual, por conta do que está acontecendo é uma grande tragédia para todos, incluisve nossa companhia. É difícil até imaginar", escreveram no Facebook.