Bayer anuncia novas executivas — uma delas é a primeira líder no setor

A empresa química e farmacêutica Bayer anuncia duas novas líderes no Brasil. Malu Nachreiner assume o cargo de líder da divisão Crop Science e, com a novidade, a empresa se torna a primeira multinacional do setor a ter uma mulher no comando. Já Malu Weber assume a posição de diretora sênior de comunicação corporativa, com reporte direto ao presidente, Marc Reichardt. A executiva representará o país no time global de comunicação corporativa da Bayer.

Nachreiner é agrônoma, com mais de 15 anos de atuação na empresa, e já ocupou posições de liderança nas áreas de vendas, operações comerciais e marketing. Weber teve passagens por empresas nacionais e multinacionais como Johnson & Johnson, Grupo Votorantim e Grupo Globo (EPTV Campinas).

“Inclusão e diversidade são pilares estratégicos para impulsionar o jeito Bayer de fazer negócios. A chegada de duas mulheres no comando reforça a representatividade feminina na empresa e contribui para despertar um olhar empático sobre o papel das mulheres no mundo corporativo”, diz Marc Reichardt, presidente da Bayer.

A companhia passa a ter quatro mulheres e quatro homens compondo os cargos de liderança executiva do Brasil.

Diversidade

Em 2017, a Bayer tornou-se signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs – Women Empowerment Principles) promovidos pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global das Nações Unidas. A companhia também é signatária do movimento He for She, iniciativas para busca da equidade de gênero no mercado de trabalho.

Dentro da Bayer, os funcionários se organizam em grupos de afinidade, que fazem parte do Comitê de Inclusão e Diversidade e são subdivididos em questões de gênero, LGBTI+ étnico-racial, gerações e pessoas com deficiência.