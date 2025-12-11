Banco da Amazônia anuncia nova unidade em São Paulo

O Banco da Amazônia inaugura, nesta sexta-feira, 12, sua nova unidade de São Paulo, com um novo conceito de relacionamento com grandes empresas, investidores e parceiros estratégicos que atuam ou desejam atuar na Amazônia Legal.

A nova unidade será um hub estratégico de negócios sustentáveis, voltado à prospecção de investimentos, estruturação de operações de crédito e ampliação de parcerias corporativas com foco em inovação, infraestrutura, bioeconomia, agronegócio, logística e energia.

A cerimônia contará com a presença do presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, além de executivos da instituição, representantes do setor produtivo, investidores e parceiros estratégicos.

Com o novo espaço, a unidade passa a oferecer:

• Prospecção e estruturação de operações de crédito voltadas a projetos sustentáveis;

• Apoio a empresas interessadas em financiamento por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO);

• Ampliação de parcerias nacionais e internacionais;

• Fortalecimento do relacionamento institucional com tomadores de decisão sediados em São Paulo.

A Unidade de São Paulo integra os esforços da Diretoria Comercial e de Distribuição (DICOM) e reforça a estratégia do Banco de aproximar o mercado financeiro do desenvolvimento sustentável da Amazônia.