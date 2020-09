Audi lança serviço de assinatura de carros; confira preços e modelos

O mercado de serviços de assinatura de veículos ganha mais um competidor, agora no segmento de luxo. A Audi acaba de entrar no negócio com a oferta de seis modelos, em um projeto piloto implantado inicialmente na capital paulista e região metropolitana.

“Esta é uma nova tendência que enxergamos no mercado premium”, afirma Daniel Rojas, diretor de vendas da Audi do Brasil.

O projeto piloto conta com uma oferta de 20 unidades que poderão ser alugadas em sistema de assinatura. As concessionárias farão o intermédio das negociações. Segundo Rojas, a montadora já tem 35 prospectos e a expectativa é fechar 20 contratos até novembro.

“As pessoas estão muito interessadas nesse tipo de serviço, estamos muito otimistas, a aceitação tem sido boa”, garante o executivo.

Inicialmente, são seis modelos disponíveis para o serviço Audi Luxury Signature: o SUV 100% elétrico e-tron (nas versões Performance e Performance Black), os utilitários esportivos Q8 Performance, Q8 Performance e A7 Performance, além do sedã A6 Performance.

Os pacotes custam a partir de 9.590 reais até 13.290 reais mensais (sem blindagem) e de 11.990 reais até 16.590 reais (com blindagem).

Na assinatura estão incluídos seguro, IPVA, licenciamento e documentação geral, assistência técnica 24 horas e manutenções preventivas. Além disso, o cliente tem a opção de comprar o veículo após o fim do contrato de dois anos, com desconto fixo de 12% sobre o valor da tabela Fipe vigente na data de vencimento do contrato. A franquia é de 2.000 quilômetros por mês.

Os executivos da Audi sabem que o perfil de quem opta por esse tipo de serviço é diferente do consumidor convencional de automóveis. “Quem faz uma assinatura de carro faz as contas e acaba vendo que vale a pena”, diz Rojas.

No modelo de assinatura, o cliente conta principalmente com a comodidade de manutenção, seguro e documentação incluídos no pacote, além de dirigir um carro sempre novo — sem a necessidade de grandes desembolsos na assinatura do contrato.

Recentemente, o grupo Osten, rede de concessionárias de marcas de luxo, também lançou um serviço de assinatura de veículos, o que só reforça a tendência de crescimento no segmento. “Vemos uma grande oportunidade neste negócio”, afirma Rojas.