Grupo Osten lança serviço de assinatura de carros de luxo; confira preços

O grupo de concessionárias Osten, que atua no mercado premium, acaba de lançar um serviço de assinatura de carros de luxo, batizado de Osten Fleet, para pessoas físicas e empresas. Um dos grandes focos do lançamento é o consumidor que busca muito mais a utilização do bem do que sua propriedade.

A rede, fundada há cerca de 20 anos e que começou vendendo exclusivamente modelos da BMW, comercializa também Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, Jaguar, Land Rover, além das marcas de motocicletas Triumph e BMW Motorrad. Ao todo, são oito lojas distribuídas na capital paulista, Santos e São José dos Campos.

“Estamos há 19 anos no mercado e enxergamos essa tendência. Muitos consumidores estão querendo deixar a posse de lado para apenas usufruir do bem”, afirma Liandra Boschiero, gerente da Osten Fleet, em entrevista exclusiva à EXAME.

O modelo de negócio vem para ampliar o mercado de assinaturas de carros. O intuito é oferecer aos consumidores mais “desapegados” um pacote completo com manutenção, seguro e um carro sempre novo, sem a propriedade do veículo em si, algo bastante comum em mercados como dos Estados Unidos.

No contrato proposto pela Osten estão incluídos na assinatura o seguro, a documentação, as manutenções e assistência 24 horas em todo o território nacional. O carro é zero quilômetro e encomendado, sob medida, da montadora. “O cliente pode personalizar todo o automóvel, como a cor dos bancos, por exemplo”, diz a executiva.

O pacote para assinar, por 24 meses, o SUV X1, da BMW, custa 4.750 reais mensais, com limite de 1.000 quilômetros rodados por mês. No caso do BMW Série 3, o preço sobe para 5.190 reais mensais. O cliente poderá encomendar o modelo da sua preferência de qualquer uma das marcas que o grupo Osten trabalha.

Segundo Boschiero, o diferencial da Osten é oferecer um serviço personalizado e diferenciado, com foco no cliente do segmento premium e não nos pacotes de massa oferecidos por grandes locadoras.

Ela afirma que já há procura pelo serviço, mesmo na pandemia. Em cinco passos, todos virtuais, o cliente consegue contratar a assinatura e apenas a entrega do veículo requer a visita de um funcionário.

“Nossa meta é atingir 100 assinaturas só de pessoas físicas até julho de 2021, estamos conseguindo entregar um serviço de qualidade, com atendimento diferenciado”, garante Boschiero.

Recentemente, a Osten fechou ainda uma parceria com a Turbi, startup de aluguel de carros por aplicativo, para oferecer o chamado test drive 100% digital, sem qualquer contato humano nem vendedor ao lado. O cliente retira o modelo em frente à concessionária, dirige para onde quiser, por quanto tempo precisar, e devolve no mesmo local da retirada.