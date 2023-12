Click: plataforma digital de vendas da Plano&Plano usa IA e facilita a omnicanalidade

Que a digitalização impactou fortemente o mercado imobiliário ninguém discorda. Foi-se o tempo, para começo de conversa, em que os contratos de compra e venda de imóveis precisavam ser assinados a caneta, na presença de tabeliões. Hoje em dia, bastam assinaturas digitais — tão seguras e confiáveis quanto as tradicionais e infinitamente mais práticas.

Há 26 anos no mercado, a Plano&Plano soube fazer uso da digitalização como poucas construtoras e incorporadoras do país. Não à toa, 52% das vendas da companhia, que já entregou mais de 45 mil unidades ao longo de sua história, começaram no universo online. “Sempre prezamos pela jornada do cliente”, diz Leonardo Araujo, diretor de operações financeiras, tecnologia e inovação da Plano&Plano. “Nos últimos anos, investimos R$ 1,7 milhão em novas tecnologias para oferecer uma jornada transparente e que traga tranquilidade para o cliente.”

Araujo esteve nos estúdios da EXAME no dia 6 de dezembro para falar sobre os diferenciais da nova plataforma digital de vendas da Plano&Plano, a Click, que entrou no ar um dia antes. Sócio-fundador da Almeida Consulting, que ajudou a desenvolver a novidade, Henrique Almeida também participou da conversa (assista ao bate-papo na íntegra a seguir).

“A Click é uma plataforma que veio trazer transparência e facilidade no processo de compra de imóveis”, resumiu Araujo. “O principal objetivo do projeto foi disponibilizar tecnologia tanto para os clientes finais quanto para os corretores”, acrescentou Almeida. “A inovação para o mercado imobiliário também se mostrou necessária.”

A plataforma se vale da inteligência artificial (IA) para auxiliar os clientes, por exemplo, na escolha do bairro e do empreendimento. Também permite visualizar em 3D — e em detalhes — os prédios que serão construídos. “Faz toda a diferença ver qual será a posição exata de sua unidade, se haverá uma torre ao lado ou não e onde ficará a piscina, por exemplo”, lembrou Araujo. “Trata-se de uma solução bem mais efetiva do que plantas 2D ou maquetes”.

A Click dispõe ainda de um simulador de plano de pagamento. Ele informa, em detalhes, quanto cada comprador precisará desembolsar ao longo do financiamento, além de considerar parcelas com menores valores e entradas reduzidas. O algoritmo leva em conta a renda de cada cliente, o prazo de entrega dos empreendimentos e a unidade escolhida. A aprovação de crédito também é realizada pela plataforma, e ocorre em até 24 horas. E a Click também favorece a omnicanalidade, garantindo que a experiência de compra seja a mesma, independentemente do canal adotado.

A novidade promete impulsionar ainda mais o crescimento da Plano & Plano, que já conquistou 33% do mercado econômico da cidade de São Paulo. Com um portfólio que também engloba projetos voltados para a classe média, a companhia cresceu 41,74% em 2022.

Nos últimos dois anos, a construtora e incorporadora vendeu mais de 25 mil unidades. E 17% dessas compras foram feitas por clientes de fora da capital. “Temos compradores localizados em 124 cidades do estado de São Paulo, e já registramos vendas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Paraná”, afirmou Araujo. “Com a Click, poderemos atender, com facilidade, compradores do Brasil todo.”