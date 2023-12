Como a Oracle usa inteligência artificial para transformar negócios

Em seu principal evento sobre inteligência artificial no Brasil, a Oracle demonstrou o potencial transformador da tecnologia para negócios e as soluções que tem para oferecer às organizações que buscam investir em IA. O Data & AI Forum aconteceu na quarta-feira, dia 13, e teve transmissão pelo site da EXAME.

Ao longo do dia, executivos, clientes e parceiros da Oracle apresentaram e debateram iniciativas de inteligência artificial. Entre os painelistas, estiveram representantes de empresas como Azul, Hapvida e Serasa Experian, que compartilharam casos de sucesso com a tecnologia, além de representantes de Intel e NVIDIA, que são parceiras no ecossistema de dados e IA.

Oracle e inteligência artificial: uma relação de longa data

O “hype” da inteligência artificial se fortaleceu em 2023 na esteira do ChatGPT, com o salto da IA generativa, mas a história da Oracle com a tecnologia já vem de longa data. Os primeiros passos foram dados há mais de uma década, com a aquisição da Sun Microsystems, ainda em 2009.

Na visão da Oracle, a inteligência artificial tem um papel importante a cumprir na sociedade, não para substituir a força de trabalho, mas como um potencializador do talento humano e dos processos cotidianos. “A tecnologia não é o fim, é o habilitador. As pessoas continuam sendo muito importantes. A tecnologia resolve problemas de seres humanos”, explicou Alexandre Maioral, presidente da Oracle no Brasil.

No entendimento da empresa, a tecnologia já é uma realidade. "A revolução da IA é um marco na nossa vida, no trabalho, na nossa casa e na forma como tomamos decisões", analisou Gabriel Vallejo, vice-presidente sênior de Marketing e Operações, que concluiu que mais de 70% dos desafios de negócios já são resolvidos pelos modelos convencionais.

O próximo passo é explorar as possibilidades da IA generativa, uma transformação que acontecerá em pouco tempo, segundo Maioral. “A evolução da IA e da IA generativa vai acontecer rapidamente porque virou uma necessidade dentro das empresas”, concluiu. Para isso, prevê Vallejo, será necessário investir em capacitação para obter o melhor proveito possível. "Temos de capacitar as pessoas a fazer perguntas perspicazes e instigantes", disse.

A adoção da tecnologia será diferente para cada tipo de empresa, conforme explicou Leandro Vieira, VP para empresas High Tech da Oracle para América Latina. “Entendemos a adoção de IA em dois níveis: incremental e disruptivo. Nós vemos três tipos de empresas: as que utilizam as ferramentas de produtividade; as que enxergam a tecnologia como diferencial competitivo e começam a olhar para além do modo copiloto, pensando em desenvolver conhecimento interno e tecnologia proprietária; e uma terceira linha são as startups, que podem acelerar as empresas partindo de soluções com base em IA e que vão mover o mercado", disse.

Aplicações para inteligência artificial

O principal diferencial da Oracle neste mercado é oferecer soluções de ponta a ponta (end-to-end). Isso significa que as empresas podem utilizar a IA e os dados para acelerar a transformação digital e melhorar seus negócios com uma suíte completa de soluções de SaaS (software como um serviço), PaaS (plataforma como serviço) e IaaS (infraestrutura como serviço) para IA generativa.

Na parte de SaaS, a Oracle incorpora a tecnologia de IA em sua suíte de aplicativos de nuvem e em seu portfólio de banco de dados.

Em IaaS, a Oracle oferece a infraestrutura para treinar LLMs (grandes modelos de linguagem) do zero, além de aperfeiçoar modelos de terceiros, de difusão e sistemas de recomendação. Para isso, é necessária uma infraestrutura de GPU de alto desempenho capaz de treinar e implementar em escala. Já em PaaS, a plataforma permite que clientes adicionem tecnologia de IA pré-construída a seus próprios aplicativos.

Segundo dados da empresa apresentados no evento, já são 45 regiões com data centers espalhados pelo mundo, com mais 7 planejadas e outras 12 interconexões com a plataforma Azure, da Microsoft. A Oracle também é a única provedora de nuvem com instâncias A100 em data centers locais e preços que não mudam entre regiões.

Essa capacidade computacional se reflete na aplicação de modelos prescritivos de inteligência artificial aplicados a problemas reais dos clientes com o Oracle AI Apps, pacote de recursos incorporados na Oracle SaaS, que implementa funcionalidades em diferentes pilares de negócios, a fim de obter insights relevantes para apoiar a tomada de decisões.

Entre as áreas que podem se beneficiar dessas soluções estão:

Finanças (ERP): previsão de risco de cobrança e de pagamentos no prazo, classificação de gastos e detecção de anomalias.

previsão de risco de cobrança e de pagamentos no prazo, classificação de gastos e detecção de anomalias. Cadeia de suprimentos (SCM): previsão de entrega dentro do prazo e de risco do fornecedor, projeção de falta de estoque e de eficiência do armazém.

previsão de entrega dentro do prazo e de risco do fornecedor, projeção de falta de estoque e de eficiência do armazém. Recursos Humanos (HCM): análise de diversidade, combinação de habilidades dos funcionários, inferência de habilidades e risco de saída de colaboradores.

análise de diversidade, combinação de habilidades dos funcionários, inferência de habilidades e risco de saída de colaboradores. Marketing & Vendas (CX): projeção de vendas, otimização de preços, previsão de rotatividade e recomendação de produtos.

A empresa também destacou no evento a importância do ecossistema de parceiros que viabiliza as aplicações, incluindo grandes nomes como Intel e NVIDIA. Além disso, o programa de aceleração Oracle For Growth também visa ajudar startups com conhecimento especializado e mentoria.

“Usamos as plataformas de Oracle para extrair o máximo de poder de processamento de hardware de software da Intel”, afirmou Giselle Lanza, diretora da Intel para América Latina, que apontou benefícios tangíveis. “Estamos continuamente inovando em uma parceria de 20 anos com a Oracle. O objetivo é trazer inovação para a região o mais rápido possível, visando entender os desafios e as demandas dos clientes. Há tecnologias muito importantes quando pensamos na proteção de dados e no ambiente de computação confidencial em hardware”, exemplificou.

O que dizem os clientes

Durante o evento, clientes da Oracle subiram ao palco para apresentar histórias de sucesso e como a tecnologia tem influenciado suas atividades e impactado positivamente a operação e os resultados.

Conheça alguns dos cases:

IA na saúde

A visão da Oracle de que a inteligência artificial deve servir aos avanços da humanidade se traduz em uma série de casos de usos, com destaque para a entrada no setor de saúde a partir de 2021. A solução permite o uso da tecnologia para apoiar médicos no diagnóstico e tratamento.

Segundo Maioral, a aplicação permite “salvar vidas através da tecnologia, cruzar dados para ter informações e protocolos que deram certo para poder antecipar doenças”.

O caso da Hapvida é uma demonstração do sucesso da IA na medicina. A tecnologia já é usada na predição de doenças crônicas e análise de dados para diagnósticos e encaminhamentos mais rápidos. Além disso, a IA generativa pode auxiliar a produção de laudos médicos para acelerar o atendimento e o tratamento, aumentando as chances de cura em doenças como o câncer.

Prevenção a fraudes

A Serasa Experian destacou que a inteligência artificial já está em uso para detectar atividade suspeita e prevenir fraudes, protegendo não só os clientes mas também os usuários finais, que não têm seus nomes envolvidos com atividades criminosas.

Por meio da biometria, a empresa de data tech é capaz de processar 400 mil selfies por dia para comparar com um banco de 100 milhões de faces no Brasil, um trabalho pesado e que precisa ser realizado da forma mais rápida e eficiente possível. Os resultados são expressivos: cerca de 300 mil tentativas de fraude com risco comprovado bloqueadas todos os meses.

Aviação

A companhia aérea Azul tem aplicações de IA que agilizam vários aspectos de sua operação. Com o uso de câmeras para identificar aeronaves, um modelo de inteligência artificial pode rastrear todos os movimentos e simplificar processos.

Um dos exemplos de sucesso compartilhados foi um insight que faz com que um avião se acople a um finger com 1 minuto a menos do que o outro, o que representa economia significativa de tempo em uma operação tão sensível.

Outras aplicações em potencial

O evento Data & AI Forum foi dividido em dois momentos: o primeiro, pela manhã, contou com uma agenda executiva, e o segundo, à tarde, com uma sessão dedicada a aspectos técnicos do uso da tecnologia.

Na abertura da segunda parte, Leandro Vieira comentou a visão da Oracle para possibilidades infinitas de IA e machine learning para vários setores e enfatizou a importância da qualidade dos dados para obter resultados satisfatórios.

“Se os dados estiverem ruins na hora de treinar os modelos, tudo o que vai sair provavelmente terá baixa qualidade. Como está a fundação de dados de sua empresa? Ela está pronta para tirar proveito do negócio?”, questionou, ao reforçar, na sequência, o valor da privacidade e da segurança dos dados na operação a partir de modelos personalizados para as necessidades de cada empresa.

Confira abaixo algumas das possibilidades de usos de inteligência artificial e machine learning da Oracle em setores da economia: