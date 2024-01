Negócios em Expansão: Grupo Acelerador, de Marcus Marques, cresce 62% em 2023 e bate R$ 125 milhões

Uma das referências em educação e soluções para empreendedores ‘raiz’, o Grupo Acelerador não teve motivos para reclamar do resultado obtido em 2023.

No ano passado, a empresa fundada pelo empresário goiano Marcus Marques faturou 125 milhões de reais. É uma alta anual de 62%.

O lucro da empresa dobrou e chegou à casa dos 60 milhões de reais. No período, a margem ficou em linha com a de anos anteriores: ao redor de 45%.

O que faz o Grupo Acelerador

O Grupo Acelerador Empresarial é uma holding das seguintes empresas:

Um braço de cursos de formação e imersões em gestão

Otimiza, um software para ajudar o empreendedor na tarefa de recuperação de tributos

Nectar CRM, um produto de gestão de vendas

BuyCo, de consultoria para fusões e aquisições

Desenvolver RH, de recursos humanos

Eduzz, uma plataforma de vendas online focada no sistema de afiliados

KLP, software para plano de saúde e benefícios para as empresas

Desenvolver RH, para processos de recrutamento

Quem é Marcus Marques

Marques vem de uma família de empreendedores. Nascido em Doverlândia, município a 400 quilômetros a oeste de Goiânia, Marques é filho do administrador José Roberto Marques, um dos pioneiros no Brasil do coaching.

Em 2005, aos 17 anos, Marcus foi emancipado pela família para abrir o primeiro CNPJ no seu nome com o pai porque o nome da família estava sujo na ocasião.

De lá até 2019, Marcus foi sócio do pai no Instituto Brasileiro do Coaching, um dos principais do país em cursos e mentorias dedicados ao tema.

Há quatro anos, ele abriu mão da sociedade com o pai, mesmo com um pro labore de 150.000 reais por mês e 3 milhões de reais em distribuição de lucros.

No ano seguinte, e já em meio à pandemia, ele começou o Grupo Acelerador em sociedade com a esposa Aline Marques e com uma única funcionária.

Do embrião até agora, o crescimento foi exponencial. De 4 milhões de reais em 2020, as receitas aumentaram para 30 milhões no ano seguinte. Em 2022, as receitas cresceram para 76 milhões de reais.

Por dois anos consecutivos, o Grupo Acelerador foi destaque no ranking Negócios em Expansão, ranking da EXAME para as empresas emergentes com as maiores taxas de crescimento no no Brasil.

De lá para cá, Marques virou uma referência na internet brasileira no tema empreendedorismo. Só no Instagram ele tem ao redor de 1,5 milhão de seguidores.

O que explica a expansão em 2023

Em boa medida, essa influência digital dele ajuda na hora de captar clientes para os programas mantidos pela Aceleradora.

Na visão dele, a presença ativa nas redes sociais explica só uma parte do resultado. Outra parte relevante está na carência crônica de formação para quem está liderando uma empresa.

Em tempos de números recordes no empreendedorismo brasileiro, mais gente está se encaixando no perfil de cliente dos negócios de Marques.

"Há perto de 5 milhões de empreendedores com negócios com faturamento acima de 1 milhão de reais por mês", diz ele.

"Estimo que 90% deles são do tipo que cresceu na cara e na coragem, trabalhando 18 horas por dia por anos a fio. Numa hora, todo esse esforço vai dar algum resultado, mas vai levar o empreendedor só até um determinado ponto. Depois, a carência de uma formação mais aprofundada em temas de gestão começa a aparecer. O empreendedor começa a ficar cansado da rotina árdua e perde a energia do ‘Day 1’ do negócio. E é aí que atuamos."

A lição de casa

Um olhar atento para dentro de casa ajudou o Grupo Acelerador a dar conta da demanda.

Em 2023, o número de funcionários por ali saltou de 70 para 150. Para colocar todo mundo na mesma página, a empresa investiu em programas de recursos humanos para integração entre áreas e de uma espécie de coaching sobre o propósito da vida de cada um — e como isso se reflete nos valores coletivos da companhia.

A meta: minimizar ruídos entre os funcionários e forjar uma cultura organizacional à altura dos desafios do negócio. Em paralelo aos treinamentos, a adoção de metas ambiciosas combinada a uma política de bônus para o atingimento de metas financeiras manteve o engajamento do time alto ao longo do ano.

"Com os resultados obtidos em 2023, pagamos três salários extras aos colaboradores e quatro salários extras aos gestores", diz Marques.

Para onde vai o negócio

Em 2024, Marques planeja uma venda de 5% de suas ações no Grupo Acelerador.

"O mercado já diz que o Grupo vale 500 milhões de reais. Queremos então fechar um negócio de 25 milhões de reais", diz ele.

"E não vamos parar por aí, nossa meta é ter um ecossistema para alcançar 1 bilhão de reais de valuation até 2026 e, nessa jornada, transformar vários executivos do grupo em sócios executivos com ações."

Além disso, uma nova sede em Alphaville, condomínio de alto padrão em Barueri, na Grande São Paulo, deve ser inaugurada em breve.

Com investimento de 35 milhões de reais, a nova sede terá 5.000 metros quadrados e incluirá uma variedade de facilidades, como academia, espaço de descompressão, estúdios, sala de estudos, cozinha industrial e escritórios de alto padrão.

Além disso, contará com 10 salas de reunião e uma sala ampla para acomodar mais de mil empresários em imersões.

No radar de Marques está, ainda, a aquisição de empresas complementares.

"O plano é adquirir três empresas em dois anos", diz ele. "No radar estão soluções para microempresários, um segmento que ainda não atuamos, bem como desenvolvedores de conteúdos para empreendedores."

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão 2023

O Grupo Acelerador foi um um dos finalistas do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 9ª colocação na categoria de 30 a 150 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 266%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 16,7 milhões. Em 2022, subiu para R$ 61,3 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Em 2023, a lista trouxe 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%.

Veja os resultados: